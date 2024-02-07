Многодетная москвичка сдала квартиру в аренду и осталась на улице

Квартирная драма с участием многодетной матери разгорелась в Москве. Как уточняет СтарХит, женщина сдала свою недвижимость в аренду, а сама перебралась в съемное жилье. Но по неизвестным причинам была вынуждена покинуть временную квартиру.

Москвичка решила перебраться назад, но в собственную квартиру ее не пустили арендаторы. В итоге она с детьми расположилась в подъезде. Эту историю сейчас взяла на контроль Преображенская межрайонная прокуратура Москвы.

Ведомство пояснило, что оно "контролирует соблюдение жилищных прав троих несовершеннолетних детей и их семьи" и устанавливает все детали инцидента.

По некоторым данным, пострадавшая якобы получила за аренду своей квартиру 1,2 миллиона рублей и не может пока выгнать жильцов, потому что между ними был заключен договор.

Чтобы найти временное решение, женщине представители социальной организации «Департамент добрых дел» предложили пожить вместе с детьми в одном из ее центров. А по разрешении спора с арендой квартиры пообещали помочь с переездом.