Ксения Собчак призналась, что завидует Ким Кардашьян

Блогер и телеведущая Ксения Собчак написала в соцсетях, что она завидует звезде американского реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает Газета.ру.

42-летняя звезда опубликовала в Телеграм-канале пост с кадрами из рекламной кампании бренда Balenciaga.

Ким Кардашьян, ставшая амбассадором Дома моды, на одном из фото запечатлена в бежевой водолазке, кружевных колготках и черных туфлях-лодочках на каблуках. А в руках у нее большая черная сумка Rodeo.

«Тот единственный случай, когда Кимуле завидуешь. Ограниченная баленса Родео. Таких в Европе выделено всего четыре», - написала Собчак.