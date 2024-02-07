Стало известно, кто сыграет вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе»

В середине января появилась новость, что актера из Сербии Милоша Биковича, который имеет российское гражданство, пригласили в Голливуд.

Он должен был сыграть в третьем сезоне сериала «Белый лотос» русского инструктора йоги Валентина, флиртующего с постояльцами отеля. Но МИД Украины публично раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам актера, поддерживающего РФ.

Назначение Биковича также подверглось массовой критике в соцсетях, и телеканал передумал сотрудничать с актером.

Как сообщает Супер.ру, эта роль досталась 34-летнему болгарскому актеру, бывшему профессиональному пловцу Джулиану Костову.

Он ранее играл русского злодея Владимира Макарова в популярной видеоигре 2023 года «Call of Duty: Modern Warfare III» и Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость».