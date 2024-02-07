В McDonald's растут цены и падают продажи, руководство компании пытается удержать позиции

Генеральный директор McDonald's признал, что продажи гиганта быстрого питания упали на фоне роста цен в меню, сообщает Уahoo.com.

К примеру, в чикагской сети биг-мак подтянулся до 18 долларов, и это не единственная изменившаяся позиция в меню. В Коннектикуте яичный макмаффин обходится клиентам в 7,29 доллара, картофельные оладьи - 5,69 доллара.

Покупатели это раскритиковали, а генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински пообещал уделить максимум внимания экономической ревизии формирования цен, чтобы найти возможность их снизить.

Аналитики уточняют, что некоторые клиенты с низким доходом вообще перестали посещать сеть, но компания намерена продолжать борьбу за потребителя с низким доходом. Получится ли?

По мнению ресторанного аналитика Марка Калиновски, "цены в McDonald's по-прежнему будут расти", но "более медленными темпами".

Цены на фаст-фуд в целом могут подняться еще выше, поскольку в США вступает в силу повышение минимальной заработной платы.