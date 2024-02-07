В Иваново сорвался концерт Елены Ваенги

Концерт певицы Елены Ваенги сорвался в городе Иваново, сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Издание уточняет, что отмена выступления вызвана сломавшейся аппаратурой. Техника за многие годы выступлений износилась и перегорела прямо перед собравшимися зрителями.

Из-за неполадок с оборудованием 1300 ивановцев остались без концерта. Они обменялись с кумиром любезностями, преподнесли ей цветы и покинули площадку. За билеты на концерт они заплатили суммы, которые стартуют от 2400 рублей.

Команда певицы приняла решение о переносе концерта в Иваново на 30 мая. Отмечается, что и в других городах концерты Ваенги сейчас тоже под угрозой.