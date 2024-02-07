В Японии на аварийной АЭС «Фукусима-1» случилась утечка радиоактивной воды

14:45 2024-02-07
В Японии на аварийной АЭС «Фукусима-1» случилась утечка радиоактивной воды

Всего утекло 5,5 тонны воды, концентрация радиоактивных элементов в ней достигла 22 миллиарда беккерелей, что в разы выше нормы.

Сотрудники аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии зафиксировали на территории АЭС утечку радиоактивной воды. Об этом сообщает МК со ссылкой на отчет, опубликованный на официальном сайте компании-оператора Tokyo Electric Power.

Согласно документу, работники АЭС обнаружили утечку воды из трубы. В отчете уточняется, что в воде зафиксировано присутствие радиоактивных элементов.

Газета Asahi пишет, что с «Фукусима-1» утекло 5,5 тонны воды, а концентрация радиоактивных элементов достигла 22 миллиарда беккерелей (при предельно допустимых значениях в 1,5 тысячи беккерелей).

Попадания радиоактивной воды в океан после утечки не выявлено.

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