Растопить паровоз – это вам не машину завести или костер разжечь, тут нужен серьезный подход

16:10 2024-02-07
Растопить паровоз – это вам не машину завести или костер разжечь, тут нужен серьезный подход

Да, паровозы давно уже устарели, но в них до сих пор есть что-то притягательное, своя особая романтика.

Паровоз – уникальное техническое достижение человечества. Но сегодня они уступили место электровозам и тепловозам, так как у паровых машин КПД, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, совсем печальный.

Но в паровозах осталась некая романтика. Большинство старичков давно отправлены в утиль, но в некоторых депо все еще держат паровозы и время от времени устраивают им «тест-драйвы», чтобы не застаивались.

Со слов машиниста, который работает в Москве в депо «Подмосковное», расскажем, как растопить паровоз и сколько времени нужно, чтобы он двинулся в путь. Процесс этот сложный и продолжительный, это вам не машину завести.

Итак, у паровозной бригады процесс начинается с полного и детального осмотра паровоза. Узлы, агрегаты, котел – у «машины» не должно быть ни единого дефекта, залома и трещинки.

Если все-таки что-то выявили, машинист делает записи о выявленных неисправностях в журнал ремонта. Бригада устраняет дефекты, смазывает механизмы и заполняет все масленки. Прошло около часа.

Следующий шаг – необходимо наполнить котел паровоза водой. Этот процесс займет около тридцати минут. Параллельно паровозная бригада насыпает уголь в топку и закладывает дрова.

Что ж, главные пункты выполнены. Пришло время разжечь огонь в топке. Для этого потребуется смоченная в керосине ветошь. Зажигаем спичку и кидаем в топку.

В это время в будке паровоза никого нет. Иначе можно надышаться углекислым газом. После того как дрова разгорелись, а дым расселся, можно заходить в будку. Этот процесс занимает до 10 минут.

Только три часа нужно, чтобы давление поднялось до 5 атмосфер. После этого можно проверять работу инжектора и открыть сифон. Еще час, и давление поднимется до нужных 9 атмосфер. Паровозная бригада может смело запускать паровоздушный насос.

Итого, час на проверку, полчаса на заполнение водой, шесть часов на растопку. Спустя семь часов (!) паровоз готов отправиться в путь.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
18:49

Марина Смирнова

Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

По пути на рыбалку нередко приходится пересекать мелкие речки и ручьи, многие не задумываются о том, что там тоже может быть рыба.
Светлана Репина
18:35

Светлана Репина

В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

2 октября 2023 года начались работы по превращению дома в Австрии, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, в полицейский участок.
Светлана Репина
18:23

Светлана Репина

В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

В канадском национальном парке Банф агрессивный медведь гризли убил мужчину и женщину, это уже второй смертельный случай нападения такого животного в Америке за несколько месяцев.
Магда Леонтьева
18:20

Магда Леонтьева

Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Реальное различие между белыми и коричневыми яйцами вызвано разницей в генетике кур, которые их несут. А содержание и качества яиц одинаковы.
Светлана Игнатьева
18:17

Светлана Игнатьева

Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

С их помощью можно утолить голод и укрепить здоровье, некоторые орехи даже способствуют снижению уровня холестерина.
Марина Смирнова
17:08

Марина Смирнова

Рыболовы рассказали о частых ошибках при ловле щуки

Рыболовы рассказали о частых ошибках при ловле щуки

Поимка щуки является самой желанной добычей любого спиннингиста: мощная поклевка, интересное вываживание, да и на вкус эта рыба хороша.
Марина Смирнова
17:02

Марина Смирнова

Как правильно заваривать пакетированный чай

Как правильно заваривать пакетированный чай

Мастер чайного дела Себастьян Михаэлис из Британии рассказал о правилах приготовления чая из пакетика.
article_image 18:22

Вуди Ален сообщил, что заканчивает кинокарьеру

Режиссер Вуди Ален заявил, что заканчивает карьеру в кино из-за того, что постоянно не хватает средств на финансирование его проектов.

article_image 18:21

Ученые Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили микропластик в пещере, где 30 лет не было людей

Исследователи из Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили, что в пещере, которая была закрыта для посетителей в течение 30 лет, содержится высокая концентрация микропластика.

article_image 18:19

Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

Mercedes-Benz представил новый концептуальный электромобиль Vision EQXX на выставке Consumer Electronics Show 2022.