Растопить паровоз – это вам не машину завести или костер разжечь, тут нужен серьезный подход

Паровоз – уникальное техническое достижение человечества. Но сегодня они уступили место электровозам и тепловозам, так как у паровых машин КПД, по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, совсем печальный.

Но в паровозах осталась некая романтика. Большинство старичков давно отправлены в утиль, но в некоторых депо все еще держат паровозы и время от времени устраивают им «тест-драйвы», чтобы не застаивались.

Со слов машиниста, который работает в Москве в депо «Подмосковное», расскажем, как растопить паровоз и сколько времени нужно, чтобы он двинулся в путь. Процесс этот сложный и продолжительный, это вам не машину завести.

Итак, у паровозной бригады процесс начинается с полного и детального осмотра паровоза. Узлы, агрегаты, котел – у «машины» не должно быть ни единого дефекта, залома и трещинки.

Если все-таки что-то выявили, машинист делает записи о выявленных неисправностях в журнал ремонта. Бригада устраняет дефекты, смазывает механизмы и заполняет все масленки. Прошло около часа.

Следующий шаг – необходимо наполнить котел паровоза водой. Этот процесс займет около тридцати минут. Параллельно паровозная бригада насыпает уголь в топку и закладывает дрова.

Что ж, главные пункты выполнены. Пришло время разжечь огонь в топке. Для этого потребуется смоченная в керосине ветошь. Зажигаем спичку и кидаем в топку.

В это время в будке паровоза никого нет. Иначе можно надышаться углекислым газом. После того как дрова разгорелись, а дым расселся, можно заходить в будку. Этот процесс занимает до 10 минут.

Только три часа нужно, чтобы давление поднялось до 5 атмосфер. После этого можно проверять работу инжектора и открыть сифон. Еще час, и давление поднимется до нужных 9 атмосфер. Паровозная бригада может смело запускать паровоздушный насос.

Итого, час на проверку, полчаса на заполнение водой, шесть часов на растопку. Спустя семь часов (!) паровоз готов отправиться в путь.