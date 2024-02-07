Рыболовы рассказали о частых ошибках при ловле щуки

17:08 2024-02-07
Рыболовы рассказали о частых ошибках при ловле щуки

Поимка щуки является самой желанной добычей любого спиннингиста: мощная поклевка, интересное вываживание, да и на вкус эта рыба хороша.

Возможны три варианта:

Поклевок нет совсем.

Щука провожает приманку, но не атакует ее.

Поклевки есть, но реализовать их не получается.

Разберем по очереди все три варианта.

Почему щука не клюет? Причины могут быть следующими:

Низкая активность рыбы. Самый распространенный и самый неприятный вариант. Чаще всего ничего не удается сделать.

Положение можно исправить, если начать менять приманки, но не одинаковые с разной расцветкой, а кардинально отличающиеся друг от друга.

Вместо колебалки использовать вертушку, воблер, силиконовую приманку и т.д. Иногда срабатывает.

Также можно попробовать изменить проводку – сделать более быстрой или медленной, либо при ловле на воблеры – увеличить продолжительность пауз, иногда существенно.

В 2-3 раза увеличить или уменьшить размер приманки. Часто щука реагирует на приманку размером с ее обычную добычу.

Неправильное направление заброса приманки. Она должны идти навстречу хищнице, а не наоборот, хотя щука может и броситься вдогонку.

Неверно выбранное место ловли. Если вы уже успешно ловили на какой-то точке, это вовсе не значит, что сегодня щука там есть.

Тогда нужно включать тактику поиска и больше перемещаться.

Неверно выбранное время ловли. Часто щука клюет по часам. Выход может длиться совсем недолго, главное, на него попасть.

Для этого нужно хорошо знать повадки хищницы в конкретном водоеме.

Полная пассивность по отношению к искусственным приманкам. Попробовать ловить на живца.

Нет поклевок даже на живца. Если есть возможность, сменить живца на более активного либо, наоборот, пассивного.

Карася на плотву или окуня, ельца на карася и т.д. Размер живца также имеет значение.

Щука доходит до лодки или до ваших ног, а затем разворачивается и уходит. Так может происходить несколько раз.

Перед тем как приманка приблизится к вам, остановите ее, неважно к какому типу она относится.

Психологически это трудно сделать, но поверьте, часто помогает. Можно попробовать сменить приманку на другую, но с похожей игрой.

Если поклевки есть, но реализовать их не удается, чаще всего дело именно в приманке.

Придется покопаться в коробке – что-нибудь должно подойти. Холостые поклевки также свидетельствуют о низкой активности хищницы.

Общие рекомендации по ловле пассивной щуки следующие:

медленная скорость проводки приманки;

большая продолжительность пауз;

при ловле в прозрачной воде использование флюорокарбонового поводка;

при ловле на поверхностные приманки полная их остановка в момент атаки щуки;

переход на натуральные приманки.

Марина Смирнова
18:49

Марина Смирнова

Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

По пути на рыбалку нередко приходится пересекать мелкие речки и ручьи, многие не задумываются о том, что там тоже может быть рыба.
Светлана Репина
18:35

Светлана Репина

В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

2 октября 2023 года начались работы по превращению дома в Австрии, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, в полицейский участок.
Светлана Репина
18:23

Светлана Репина

В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

В канадском национальном парке Банф агрессивный медведь гризли убил мужчину и женщину, это уже второй смертельный случай нападения такого животного в Америке за несколько месяцев.
Магда Леонтьева
18:20

Магда Леонтьева

Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Реальное различие между белыми и коричневыми яйцами вызвано разницей в генетике кур, которые их несут. А содержание и качества яиц одинаковы.
Светлана Игнатьева
18:17

Светлана Игнатьева

Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

С их помощью можно утолить голод и укрепить здоровье, некоторые орехи даже способствуют снижению уровня холестерина.
Марина Смирнова
17:02

Марина Смирнова

Как правильно заваривать пакетированный чай

Как правильно заваривать пакетированный чай

Мастер чайного дела Себастьян Михаэлис из Британии рассказал о правилах приготовления чая из пакетика.
article_image 18:22

Вуди Ален сообщил, что заканчивает кинокарьеру

Режиссер Вуди Ален заявил, что заканчивает карьеру в кино из-за того, что постоянно не хватает средств на финансирование его проектов.

article_image 18:21

Ученые Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили микропластик в пещере, где 30 лет не было людей

Исследователи из Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили, что в пещере, которая была закрыта для посетителей в течение 30 лет, содержится высокая концентрация микропластика.

article_image 18:19

Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

Mercedes-Benz представил новый концептуальный электромобиль Vision EQXX на выставке Consumer Electronics Show 2022.