Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

18:17 2024-02-07
Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

С их помощью можно утолить голод и укрепить здоровье, некоторые орехи даже способствуют снижению уровня холестерина.

Медики всего мира единодушно рекомендуют орехи в качестве перекуса.

Они уточняют, что в их составе много белка и жиров, включая те, от которых падает уровень холестерина.

Врач-диетолог Оксана Дмитренко назвала самые полезные из орехов.

В интервью «Кубанским новостям» она рассказала о пользе миндаля, который не вредит фигуре, укрепляет здоровье и быстро утоляет голод.

Благодаря ему в порядке будут и кости, и сердце, – подчеркнула специалист. С таким перекусом инсульт и инфаркт не будут грозить. Миндаль также полезен людям, которые много трудятся физически.

Ещё один полезный вид орехов - фисташки. Но, подчеркнула врач, фисташки лучше не сочетать с чем-либо, а есть отдельно, между основными приемами пищи.

В фисташках, по ее словам, калия и витамина K больше, чем в любых других орехах:

Но благоприятного воздействия от соленых фисташек ждать не стоит, вреда от них больше, чем пользы, – предупредила Дмитренко.

Прекрасный источник омега-3 - грецкие орехи. Благодаря им организм работает слаженно. А в кешью, отметила специалист, огромное количество магния.

Благодаря ему давление будет в норме, нервы станут эластичнее. Магний, кроме того, ускоряет преобразование еды в энергию, – резюмировала Дмитренко. 

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