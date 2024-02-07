В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

Погибшие были опытными туристами, путешествующими по отдаленной местности.

Член семьи сообщил, что в результате нападения погибла и их собака.

В прошлом месяце медведь гризли, который в июле смертельно растерзал женщину на лесной тропе к западу от Йеллоустонского национального парка и был убит после того, как ворвался в дом недалеко от Западного Йеллоустона.

Также в июле 21-летняя женщина, сажавшая деревья, была серьезно ранена медведем в Британской Колумбии в Канаде.

Чиновники не смогли найти животное, но полагают, что на женщину напал медведь гризли.

Ранее в этом месяце гризли серьезно покалечил охотника в Монтане.

По данным Parks Canada, после нападения в национальном парке Банф, произошедшего в выходные дни, власти закрыли территорию вокруг долин Ред-Дир и Пантер.