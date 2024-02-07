В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

18:23 2024-02-07
В Канаде медведь гризли убил семейную пару и их собаку

В канадском национальном парке Банф агрессивный медведь гризли убил мужчину и женщину, это уже второй смертельный случай нападения такого животного в Америке за несколько месяцев.

Погибшие были опытными туристами, путешествующими по отдаленной местности.

Член семьи сообщил, что в результате нападения погибла и их собака.

В прошлом месяце медведь гризли, который  в июле смертельно растерзал женщину на лесной тропе к западу от Йеллоустонского национального парка и  был убит после того, как ворвался в дом недалеко от Западного Йеллоустона.

Также в июле 21-летняя женщина, сажавшая деревья, была серьезно ранена медведем в Британской Колумбии в Канаде.

Чиновники не смогли найти животное, но полагают, что на женщину напал медведь гризли.

Ранее в этом месяце гризли серьезно покалечил охотника в Монтане.

По данным Parks Canada, после нападения в национальном парке Банф, произошедшего в выходные дни, власти закрыли территорию вокруг долин Ред-Дир и Пантер.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
18:49

Марина Смирнова

Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

По пути на рыбалку нередко приходится пересекать мелкие речки и ручьи, многие не задумываются о том, что там тоже может быть рыба.
Светлана Репина
18:35

Светлана Репина

В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

2 октября 2023 года начались работы по превращению дома в Австрии, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, в полицейский участок.
Магда Леонтьева
18:20

Магда Леонтьева

Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Эксперты рассказали, в чем отличие яиц в белой скорлупе и коричневой

Реальное различие между белыми и коричневыми яйцами вызвано разницей в генетике кур, которые их несут. А содержание и качества яиц одинаковы.
Светлана Игнатьева
18:17

Светлана Игнатьева

Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

Диетолог Дмитренко рассказала, какие орехи полезны для перекуса

С их помощью можно утолить голод и укрепить здоровье, некоторые орехи даже способствуют снижению уровня холестерина.
Марина Смирнова
17:08

Марина Смирнова

Рыболовы рассказали о частых ошибках при ловле щуки

Рыболовы рассказали о частых ошибках при ловле щуки

Поимка щуки является самой желанной добычей любого спиннингиста: мощная поклевка, интересное вываживание, да и на вкус эта рыба хороша.
Марина Смирнова
17:02

Марина Смирнова

Как правильно заваривать пакетированный чай

Как правильно заваривать пакетированный чай

Мастер чайного дела Себастьян Михаэлис из Британии рассказал о правилах приготовления чая из пакетика.
article_image 18:22

Вуди Ален сообщил, что заканчивает кинокарьеру

Режиссер Вуди Ален заявил, что заканчивает карьеру в кино из-за того, что постоянно не хватает средств на финансирование его проектов.

article_image 18:21

Ученые Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили микропластик в пещере, где 30 лет не было людей

Исследователи из Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили, что в пещере, которая была закрыта для посетителей в течение 30 лет, содержится высокая концентрация микропластика.

article_image 18:19

Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

Mercedes-Benz представил новый концептуальный электромобиль Vision EQXX на выставке Consumer Electronics Show 2022.