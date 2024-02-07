В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

18:35 2024-02-07
В Австрии превратят дом, где родился Гитлер, в полицейский участок

2 октября 2023 года начались работы по превращению дома в Австрии, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, в полицейский участок.

Целью проекта было сделать его непривлекательным как место паломничества для людей, прославляющих нацистского диктатора.

Решение о будущем здания в Браунау-ам-Инн, городке на границе Австрии с Германией, было принято в конце 2019 года.

Планируется построить полицейский участок, окружное управление полиции и филиал академии безопасности, где полицейские будут изучать права человека

Рабочие уже установили ограждение и начали производить замеры строительных работ. Ожидается, что полиция займет помещение в начале 2026 года.

Проекту капитального ремонта предшествовали многолетние споры по поводу права собственности на дом.

Вопрос был решен в 2017 году, когда высший суд Австрии постановил, что правительство имеет право экспроприировать здание после того, как его владелец отказался его продать.

Предложение о его сносе было отклонено.

Здание арендовалось Министерством внутренних дел Австрии с 1972 года, чтобы предотвратить его неправомерное использование, и было сдано в субаренду различным благотворительным организациям.

Оно стояло пустым после того, как в 2011 году из него переехал центр по уходу за взрослыми с ограниченными возможностями.

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