Как выбрать место для хорошего улова: советы бывалых рыбаков

Какая рыба может быть в ручье шириной 1-1, 5 метра и глубиной по колено?

Если такая мелкая речушка течет по равнине и скорость потока в ней небольшая, то там водится всем привычная ихтиофауна – пескарь, ерш, уклейка, окунь, щука.

Плотва и лещ в такие водотоки не заходят, но если имеются широкие разливы, то в них эти рыбы могут встречаться. Неважно, какой ландшафт окружает такой ручей, – рыба может быть и в лесном ручье, и в том, который протекает по лугу или по полю.

Кроме таких ручейков, есть и другие, в которых течение быстрое. Обычно дно у таких водотоков каменистое, вода прозрачная и холодная, периодически встречаются порожистые участки. В таких ручьях живут форель и хариус, иногда гольян. Может заходить в них и щука, но она занимает омуты.

Ручьи обоих типов часто перегорожены завалами как естественными, так и образовавшимися в результате деятельности бобров. Расплодившиеся за последние годы грызуны так зарегулировали некоторые ручьи своими плотинами, что в них поменялась ихтиофауна.

Дно начало покрываться иловыми отложениями, течение замедлилось, вследствие чего форель и хариуса сменили щука с окунем.

Как выбрать место для ловли в медленных равнинных ручьях?

Более перспективными являются различные изгибы реки, ямки, участки перед завалами и за ними и т. п. Но и в длинных прогонах с равномерным течением рыба может быть.

Ловить на донку в ручьях бессмысленно. А вот на удочку вполне можно половить уклейку, окушка, а там, где поглубже, плотву и подлещика. Использование прикормки, забрасываемой выше по течению, может существенно улучшить конечный результат.

А как ловить щуку на спиннинг, можете поинтересоваться вы. Нужно освоить технику маятникового заброса. Это не так сложно. Если приманка тонущая, ее необходимо точно забросить в намеченное место.

Поклевка может произойти сразу же, даже на вертушку. Щука среагирует на движение.

Если дно ручья захламлено, следует как-то обезопасить крючки. На длинных участках с равномерным течением можно ловить на плавающие воблеры. Сплавлять их вниз, а затем подтаскивать.

При ловле в быстрых ручьях необходимо помнить о маскировке. К берегу нужно приближаться медленно и почти ползком. Забрасывать приманку плавно, без резких движений. Форель и хариус пугливы, особенно если все дно видно как на ладони.

И та и другая рыба любит стоять за большими камнями. Мелкая форель может держаться на перекате, а более крупная либо перед, либо под ним. Места рядом завалами также привлекают пятнистую красавицу.

Не нужно думать, что в ручьях обитает только мелкая форель:

Если ручей впадает в более крупный водоток, а тот в еще более крупный, то в самые верховья могут заходить на нерест кумжа и даже лосось. Правда, ловить их запрещено.

Хариус выбирает для жизни более спокойные участки. Ловят эту красивую рыбу с большим спинным плавником-парусом на мелкие приманки – вертушки, иногда воблеры.

А вот форель может атаковать и достаточно большие вертушки, колебалки и воблеры.