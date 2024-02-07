Узнайте, откуда произошло выражение «кот наплакал»

19:34 2024-02-07
Узнайте, откуда произошло выражение «кот наплакал»

В языке полно устойчивых выражений, за каждым из них стоит своя интересная история.

Происхождение выражения понять несложно: кошки были приручены тысячи лет назад и жили рядом с людьми даже больше, чем прочая домашняя скотина.

Кот также мог олицетворять богов: в Египте богиня Бастет имела голову кошки, а у славян облик кота мог принимать бог Велес.

Кошек всегда держали поближе к дому, как мышеловов и оберег: кошка, по легенде, могла договориться с духами, обитающими на местах, где строили жилище.

Так зародилась традиция первым на новоселье запускать кота. Оттуда, наверное, и столь пристальное внимание к этим животным. Разумеется, никто и никогда не видел слёз на глазах кошек.

Обильное выделение глазной жидкости происходит только когда животное болеет. При этом подобное явление у кошек наблюдается едва ли чаще, чем у остальных домашних животных, и почему именно кот удостоился чести «плакать» по поводу острого дефицита, остаётся только догадываться.

Впрочем, есть и другая версия, довольно экзотическая. Связана она с т. н. «трудностями перевода».

Тут уже прямая аналогия с «Весёлым Роджером», который зародился в результате ослышки англичан.

Точно так же, возможно, было и у славян. В арабском языке есть выражение «кат наилак», что буквально означает «недостаточно денег».

Вероятно, восточные народы, у которых резко иссякал источник материальных благ, сравнивали себя с плачущими животными.

Это было столь же немыслимо, как и резкое проседание доходов. Впрочем, широкого распространения эта версия не получила.

Тем не менее, она вполне имеет право на жизнь, тем более, что плачущий кот и «кат наилак» имеют приблизительно схожее значение.

С той лишь разницей, что плачущий кот символизирует недостаток не только денег, но и других вещей.

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