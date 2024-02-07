Француз восемь лет строил 7-метровую копию Эйфелевой башни, но мировой рекорд ему не зачли

19:39 2024-02-07
Француз восемь лет строил 7-метровую копию Эйфелевой башни, но мировой рекорд ему не зачли

Представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что автор использовал для строительства модели не те спички.

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Работник французского муниципалитета потратил восемь лет на создание 24-футовой модели (7,3 метра) Эйфелевой башни из спичек. Однако в установлении мирового рекорда ему отказали. А все из-за того, что энтузиаст использовал спички неправильного типа, сообщает Уahoo.com.

47-летний Ришар Плауд начал создавать точную копию культовой достопримечательности Парижа в 2015 году. Он надеялся, что эта работа обеспечит ему место в Книге рекордов Гиннесса как самая высокая скульптура из спичек.

Однако организация заявила, что большинство из 706 900 использованных автором спичек не имеют права на официальную регистрацию, поскольку они не были доступны в продаже и значительно изменены по сравнению с первоначальной формой.

Мистер Плауд приурочил сдачу своего проекта к 100-летию со дня смерти инженера-строителя башни Гюстава Эйфеля. В посте в социальных сетях он высказал свою обиду.

Скажите, почему 706 900 палочек, воткнутых одна за другой, не являются спичками? Моя башня из спичек все еще стоит и еще долгое время будет иметь высоту 24 фута", - написал мастер.

Француз также добавил, что представители GWR, которая называет себя “мировым авторитетом во всем, что касается рекордов”, решение приняли, на оценив модель визуально.

Мужчина рассказал, что покупал спички в супермаркетах, а затем вручную отрезал головки, и это было непросто. Стремясь упростить процесс, производитель моделей убедил французского производителя Flam'Up поставлять ему оптом коробки спичек без головок.

Это, по-видимому, и оказало решающее влияние на решение GWR. Мастеру сказали, что головки у спичек он должен был срезать сам.

Нынешний рекорд по-прежнему принадлежит ливанскому мастеру Туфику Дахеру, который создал 21-футовую (6,53 м) модель Эйфелевой башни.

Согласно веб-сайту GWR, мистер Дахер использовал около шести миллионов спичек и представил свое творение в Бейруте 11 ноября 2009 года в рамках празднования “Дня книги рекордов Гиннесса”.

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