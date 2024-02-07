Почему хвойные плохо приживаются в квартире

19:49 2024-02-07
Почему хвойные плохо приживаются в квартире

Новогоднее настроение приходит с первым снегом и с первой гирляндой на соседнем окне, и конечно ни один праздник не обходится без елочки.

Покупая хвойное растение, вы обретаете его на медленную смерть. Чаще всего за новогоднюю ель в масс-маркете выдаётся ель канадская (она же сизая). 

Она пушистая, небольшого размера, имеет нежную хвою. Однако в этом есть большая проблема.

Ель – не комнатное растение. Как и все хвойные.

Без вариантов: сосны, ели, туи, можжевельники, кипарисовики, тис, а также тропические рода (араукарии, криптомерии).

Мало того, что им нужна зимовка, даже теплолюбивым, так ещё они нуждаются в поддержании оптимальных условий для жизни.

В условиях квартиры хуже всего обстоят дела именно в влажностью. Даже заполняемый пару раз в день увлажнитель воздуха не справится с сухостью от отопительных приборов.

Да, летом влажность более-менее подходит для выращивания хвойных, однако это зависит от многих факторов: количество жильцов, количество текстиля, наличие открытых ёмкостей с водой (например, аквариум).

То есть в теории, при соблюдении необходимых параметров, хвойные можно держать дома в летний период.

Однако зимой им жизненно необходим холод хотя бы до +5 градусов и влажность не менее 70%.

Без специальных приборов и техники это не осуществимо. Поэтому все хвойные растения необходимо выносить зимой на улицу или балкон (если конечно они по своим биологическим особенностям приспособлены к имеющейся температуре). А вот тропическим хвойным придётся очень плохо.

С большой вероятностью купленная вами ёлочка в красивом горшочке не доживет и до весны или погибнет в первый год.

Постепенно хвоя потеряет цвет, станет ломкой из-за недостатка в ней влаги, а потом и вовсе окрасится в соломенный цвет. Такое растение уже погибло и спасти его нельзя.

Что делать, если вы уже купили не комнатную ель для комнатного содержания?

Во-первых, постарайтесь как можно быстрее, хотя бы после праздников, перенести её в подходящие условия зимовки: сад, балкон, холодный подоконник. Следите чтобы субстрат не сильно пересыхал. Но и заливать тоже нельзя.

Во-вторых, как только погода позволит, высадите растение в открытый грунт. Учитывайте морозостойкость растения и регион, в котором вы живете. Если растение подходит только к 5 зоне, а вы живете в 4-ой, то необходимо ежегодное укрытие.

Укрывать нужно как крону, так и почву. Для укрытия кроны используется Спанграм, Спанбонд и аналогичные материалы.

Помните, что ель канадская сильно подвержена усыханию весной, поэтому важно укрыть её притеняющей сеткой или темным укрывным материалом. Спанграм позволяет совместить укрытием от морозов с укрытием от солнца.

Для укрытия корневой системы используйте природные материалы: лапник, опилки, сосновую кору и тд. Или специальные зимние мульчирующие материалы типа Спанграм Мульча.

Марина Смирнова
22:20

Марина Смирнова

Что представляет собой легендарное пособие по избавлению от ведьм: Молот Ведьм - "Malleus Maleficarum"

Что представляет собой легендарное пособие по избавлению от ведьм: Молот Ведьм - "Malleus Maleficarum"

Это не фантастика, не ужасы, а научный труд Средневековья; сейчас кажется, что это все глупо и наивно, а от самой книги разит откровенным мракобесием.
Марина Смирнова
22:05

Марина Смирнова

Добавка, от которой рассада быстрее пойдет в рост

Добавка, от которой рассада быстрее пойдет в рост

Каждый год по весне для всех огородников самым значимым словом становится "рассада".
Марина Смирнова
21:40

Марина Смирнова

Для чего предусмотрен ящик под духовкой: отвечают опытные хозяйки

Для чего предусмотрен ящик под духовкой: отвечают опытные хозяйки

Почти под каждой духовкой есть специальный ящик, и мало кто понимает, зачем же он нужен.
Марина Смирнова
21:32

Марина Смирнова

Как можно быстро проверить - свежие яйца или нет

Как можно быстро проверить - свежие яйца или нет

Бывает, что яйца лежат в холодильнике не одну неделю, и никто уже не может вспомнить, когда они были куплены.
Марина Смирнова
21:19

Марина Смирнова

Что не нравится сому и как его правильно ловить: советы опытных рыбаков

Что не нравится сому и как его правильно ловить: советы опытных рыбаков

Ловля сома считается уделом настоящих мужчин, особенно, когда речь идет о матерых речных исполинах более 10 кг.
Марина Смирнова
21:15

Марина Смирнова

Укореняем розу из букета с помощью картофелины

Укореняем розу из букета с помощью картофелины

Многие подаренные розы хочется посадить в сад, чтобы они всегда радовали глаз.
Марина Смирнова
20:33

Марина Смирнова

Средства из аптеки для выращивания томатной рассады

Средства из аптеки для выращивания томатной рассады

Как применять йод, перекись водорода и нашатырь для ухода за рассадой помидоров.
article_image 18:22

Вуди Ален сообщил, что заканчивает кинокарьеру

Режиссер Вуди Ален заявил, что заканчивает карьеру в кино из-за того, что постоянно не хватает средств на финансирование его проектов.

article_image 18:21

Ученые Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили микропластик в пещере, где 30 лет не было людей

Исследователи из Института Воды в Университете Сент-Луиса обнаружили, что в пещере, которая была закрыта для посетителей в течение 30 лет, содержится высокая концентрация микропластика.

article_image 18:19

Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

Mercedes-Benz представил новый концептуальный электромобиль Vision EQXX на выставке Consumer Electronics Show 2022.