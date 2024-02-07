Почему пауков не относят к насекомым : мнение эксперта

20:16 2024-02-07
Почему пауков не относят к насекомым : мнение эксперта

Очень часто люди, далекие от биологии, полагают, что насекомые – это всё, что мелкое и имеет много ног.

Да, внешне пауки действительно похожи на насекомых и имеют некоторое сходство в строении, но различий на самом деле гораздо больше.

Схожесть ограничивается в основном тем, что и у тех, и у других присутствует хитиновый покров, а также схожее строение тела.

Хотя, если присмотреться, то можно увидеть, что строение тела также имеет отличия.

Унасекомых оно состоит из трёх отделов (голова, грудь, брюшко), а у пауков – из двух (головогрудь и брюшко).

Еще одно яркое отличие – количество глаз. У большинства насекомых два глаза сложного фасеточного строения.

У большинства же пауков глаза устроены гораздо проще, зато их целых восемь.

Тем не менее, у пауков зрение всё равно развито довольно слабо, и дальше 30 см они практически ничего не видят.

Бывают паукообразные и с большим количеством глаз – до 12, и с меньшим, например, скорпионы (да-да, они тоже относятся к паукообразным).

По образу жизни паукообразные и насекомые также отличаются.

Насекомые могут быть хищниками (яркий пример – стрекоза с мощными челюстями) и вегетарианцами (например, пчела, питающаяся нектаром при помощи хоботка).

Паукообразные в абсолютном большинстве своем – хищники.

После того, как поймают добычу, впрыскивают в нее при помощи специальных желез секрет, интенсивно растворяющий белки.

После того, как мягкие ткани добычи размягчаются, пауки всасывают содержимое ротовой щелью.

Но и, конечно, еще одно основное отличие паука – паутина, которую пауки готовят для поимки своих ближайших родственников – насекомых.

На сегодня в мире известно около ста тысяч видов паукообразных, которые выделены в 11 отрядов.

Арахнофобия – боязнь пауков – одна из самых распространенных у людей фобий, когда страх может вызвать даже изображение паука.

В России арахнофобия отнюдь не на высоком уровне.

Специалисты полагают, что причина этого кроется в том, что в нашей стране практически нет ядовитых пауков.

Лишь небольшое их количество обитает в самых южных районах.

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