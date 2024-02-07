Средства из аптеки для выращивания томатной рассады

По мере роста и развития сеянцев запас питательных веществ в почве истощатся.
Рассаде становится тесно, и мы пикируем ее в большие по размеру ёмкости .
В небольшом объёме почве невозможно обеспечить полный набор макро и микроэлементов для быстрого и хорошего роста.
Некоторые огородники спешат подкармливать рассаду.
Однако, когда ещё только появились семядольные листочки, сеянцы очень слабы.
Усвоение дополнительного питания может привести больше вреда, чем пользы .
Первое время сеянцы расходуют запас питательных веществ, доставшихся из семечка, но этого хватает ненадолго.
Начинать подкормку надо после пикировки.
Через 15 дней после процедуры проводим подкормку нашатырём.
Нашатырь - это народное средство два в одном.
Он является источником азота и своим запахом способен отпугнуть многих вредителей.
Азот укрепляет стебли сеянцев, увеличивает листву.
Одну чайную ложку нашатырного спирта разводим в 10 литрах, хорошо перемешиваем и поливаем.
Замачиваем семена в растворе перекиси водорода. Можно проводить как корневую, так и внекорневую подкормку.
Опрыскиваем раствором, в одном литре растворяем одну столовую ложку перекиси водорода.
Также поливаем раствором перекиси водорода.
Образовавшийся кислород в почве после полива перекисью убивает слабые корни, болезни, грибки.
Перекись стимулятор роста, который способен насытить почву кислородом.
Она по структуре схожа с дождевой и талой водой, полезной для растений.
Йод помогает усваивать азот, который растение получает из почвы.
Рассада будет легче переносить пикировку и лучше приживается после высадки в грунт.
Подкормка снижает риск заражения рассады помидоров грибковыми и вирусными заболеваниями.
Нужно 3 капли йода растворить в 10 литрах воды и полить под корень.
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