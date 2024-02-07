Средства из аптеки для выращивания томатной рассады

По мере роста и развития сеянцев запас питательных веществ в почве истощатся.

Рассаде становится тесно, и мы пикируем ее в большие по размеру ёмкости .

В небольшом объёме почве невозможно обеспечить полный набор макро и микроэлементов для быстрого и хорошего роста.

Некоторые огородники спешат подкармливать рассаду.

Однако, когда ещё только появились семядольные листочки, сеянцы очень слабы.

Усвоение дополнительного питания может привести больше вреда, чем пользы .

Первое время сеянцы расходуют запас питательных веществ, доставшихся из семечка, но этого хватает ненадолго.

Начинать подкормку надо после пикировки.

Через 15 дней после процедуры проводим подкормку нашатырём.

Нашатырь - это народное средство два в одном.

Он является источником азота и своим запахом способен отпугнуть многих вредителей.

Азот укрепляет стебли сеянцев, увеличивает листву.

Одну чайную ложку нашатырного спирта разводим в 10 литрах, хорошо перемешиваем и поливаем.

Замачиваем семена в растворе перекиси водорода. Можно проводить как корневую, так и внекорневую подкормку.

Опрыскиваем раствором, в одном литре растворяем одну столовую ложку перекиси водорода.

Также поливаем раствором перекиси водорода.

Образовавшийся кислород в почве после полива перекисью убивает слабые корни, болезни, грибки.

Перекись стимулятор роста, который способен насытить почву кислородом.

Она по структуре схожа с дождевой и талой водой, полезной для растений.

Йод помогает усваивать азот, который растение получает из почвы.

Рассада будет легче переносить пикировку и лучше приживается после высадки в грунт.

Подкормка снижает риск заражения рассады помидоров грибковыми и вирусными заболеваниями.

Нужно 3 капли йода растворить в 10 литрах воды и полить под корень.