Укореняем розу из букета с помощью картофелины

Выбираем из букета самый крепкий стебель. Обрезаем цветок и срезаем верхнюю часть с 2-3 почками.

Листья, по желанию, можно все удалить, а можно оставить парочку.

Тут нет принципиальной разницы, поскольку листья не скажутся на росте корней.

Полученный черенок сразу же втыкаем в сырой картофель. Затем сажаем в цветочный горшок и обильно поливаем.

Сверху накрываем полиэтиленовым пакетом и ставим в теплое светлое место. Периодически розу проветриваем и поливаем.

Все это время картофель будет питать нашу розу. Через 40-50 дней черенок даст корни и его можно высаживать.

Высаживаем розу в горшок с легким уклоном, заглубляем черенок так, чтобы на поверхности осталась одна почка.

После чего поливаем и укрываем растение пленкой, чтобы создать необходимый микроклимат.