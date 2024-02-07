Укореняем розу из букета с помощью картофелины

Выбираем из букета самый крепкий стебель. Обрезаем цветок и срезаем верхнюю часть с 2-3 почками.
Листья, по желанию, можно все удалить, а можно оставить парочку.
Тут нет принципиальной разницы, поскольку листья не скажутся на росте корней.
Полученный черенок сразу же втыкаем в сырой картофель. Затем сажаем в цветочный горшок и обильно поливаем.
Сверху накрываем полиэтиленовым пакетом и ставим в теплое светлое место. Периодически розу проветриваем и поливаем.
Все это время картофель будет питать нашу розу. Через 40-50 дней черенок даст корни и его можно высаживать.
Высаживаем розу в горшок с легким уклоном, заглубляем черенок так, чтобы на поверхности осталась одна почка.
После чего поливаем и укрываем растение пленкой, чтобы создать необходимый микроклимат.
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