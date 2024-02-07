Как можно быстро проверить - свежие яйца или нет

21:32 2024-02-07
Как можно быстро проверить - свежие яйца или нет

Бывает, что яйца лежат в холодильнике не одну неделю, и никто уже не может вспомнить, когда они были куплены.

Опыт с водой:

Срок годности яиц в среднем составляет четыре недели.

Даже по истечении этого времени вы все еще можете есть яйца без проблем.

Правда, в этом случае их лучше варить вкрутую.

Чтобы заранее определить свежесть яйца, проведите известный опыт с водой.

Выполнить его очень легко, при этом яйцо разбивать не придется.

Наполните миску водой и опустите туда яйцо.

Если оно будет плавать на поверхности, смело его выбрасывайте.

С течением времени яйца теряют жидкость, а освободившееся место заполняется воздухом.

Яйца, плавающие на поверхности, уже потеряли очень много жидкости и, соответственно, старые.

Если яйцо все еще свежее, оно немедленно опустится на дно чаши.

Разбитое яйцо - как узнать, хорошее ли оно:

Если вы уже разбили яйцо, и оно кажется вам странным, лучше быть осторожнее.

Если вы сомневаетесь, лучше выбросить его. Тухлое яйцо легко определить по запаху.

Еще один важный критерий – цвет желтка. Чем ярче желток, тем свежее яйцо.

Кроме того, в свежем яйце желток находится посередине и не распадается.

Не все хранят яйца в холодном месте, но это и не обязательно.

Однако если вы хотите сохранить их подольше, то лучше убрать их в холодильник.

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