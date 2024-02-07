Как можно быстро проверить - свежие яйца или нет

Опыт с водой:
Срок годности яиц в среднем составляет четыре недели.
Даже по истечении этого времени вы все еще можете есть яйца без проблем.
Правда, в этом случае их лучше варить вкрутую.
Чтобы заранее определить свежесть яйца, проведите известный опыт с водой.
Выполнить его очень легко, при этом яйцо разбивать не придется.
Наполните миску водой и опустите туда яйцо.
Если оно будет плавать на поверхности, смело его выбрасывайте.
С течением времени яйца теряют жидкость, а освободившееся место заполняется воздухом.
Яйца, плавающие на поверхности, уже потеряли очень много жидкости и, соответственно, старые.
Если яйцо все еще свежее, оно немедленно опустится на дно чаши.
Разбитое яйцо - как узнать, хорошее ли оно:
Если вы уже разбили яйцо, и оно кажется вам странным, лучше быть осторожнее.
Если вы сомневаетесь, лучше выбросить его. Тухлое яйцо легко определить по запаху.
Еще один важный критерий – цвет желтка. Чем ярче желток, тем свежее яйцо.
Кроме того, в свежем яйце желток находится посередине и не распадается.
Не все хранят яйца в холодном месте, но это и не обязательно.
Однако если вы хотите сохранить их подольше, то лучше убрать их в холодильник.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__