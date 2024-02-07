Для чего предусмотрен ящик под духовкой: отвечают опытные хозяйки

Тот, кто читает инструкции, явно в выигрыше. Из них можно узнать, что у бытовой техники гораздо больше функций, чем можно себе представить.

Так если у вас стандартная плита, то наверняка есть ящик под духовкой. Он предназначен не для хранения сковородок и противней, как многие его используют.

Ящик под духовкой чаще всего спроектирован таким образом, чтобы в нем сохранялось тепло. Естественно, духовка в этот момент должна быть включена.

Чтобы узнать, является ли ваш ящик таковым, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Это можно понять и по тому, что ящик внутри облицован металлом. В более эксклюзивных моделях в ящике даже можно найти термометр.

Этот ящик удобен, когда часть еды уже готова, в то время как блюду в духовке еще надо немного времени. В этом случае вы можете поставить готовое блюдо вниз в ящик, чтобы оно не остыло.

Вы также можете в ящике просто подогревать тарелки. На предварительно подогретых тарелках вы точно подадите еду на стол горячей.

Ну и важно помнить: не храните в этом ящике легковоспламеняющиеся предметы. Опасность пожара, может, и не очень высока, но и совсем исключить ее нельзя.