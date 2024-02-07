Добавка, от которой рассада быстрее пойдет в рост

22:05 2024-02-07
Добавка, от которой рассада быстрее пойдет в рост

Каждый год по весне для всех огородников самым значимым словом становится "рассада".

Аминокислоты в садоводстве и огородничестве являются инновационной разработкой. Возьмём, например, аминокислоту Триптофан. Применяется для проращивания семян, обработки посадочного материала.

Она способна повысить выносливость растений, восстановить их после заморозков. Другая аминокислота – Пролин, укрепляет клеточные стенки, повышает устойчивость растений к стрессовым ситуациям (заморозки, засуха и т. д.), снижает риск возникновения болезней, в десятки раз повышает фертильность пыльцы.

Некоторые люди думают, что у растений не может быть стрессов, ещё как могут! Если мы дадим очень концентрированное удобрение, то корни не могут усвоить его, возникает сбой в системе роста и развития.

Или открыли форточку, а для рассады, стоящей на подоконнике – это самый настоящий стресс из-за резкой смены температуры. Фунгициды, медьсодержащие препараты, купоросы жёсткие – тоже стресс. Наши несчастные растения постоянно испытывают «встряску» от пересадки, посадки, обрезки и прочего.

Со временем растения претерпели многие изменения, культуры вырастают до феноменальных результатов. Сегодня даже в Сибири выращивают богатые урожаи с огромными помидорами. Главное, применить правильную технологию, в которой участвуют аминокислоты.

Так Глицин способствует фотосинтезу, выработке и большого количества хлорофилла. Препарат добавляют для лучшего прорастания семян, также он хороший хелатообразующий элемент.

Среди большого количества аминокислот выбирайте те, которые доступны по карману и производитель внушал доверие, лучше если не первый год на садовом рынке.

Покупайте семена только у проверенного производителя, в официальных специализированных магазинах или садовых центрах.

Если не соблюдать это правило и приобретать посевной материал в китайском интернет-магазине (в переходе в киоске среди сникерсов, у случайной бабушки с лотка на улице и т.п.), в лучшем случае получите невсхожие семена или выросшее растение не того сорта (вида, цвета, размера).

В худшем же – рискуете заразить все соседние всходы, ведь непонятно, откуда купленные семена взялись, чем обрабатывались и как хранились, прежде чем попасть к вам.

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