Что представляет собой легендарное пособие по избавлению от ведьм: Молот Ведьм - "Malleus Maleficarum"

22:20 2024-02-07
Что представляет собой легендарное пособие по избавлению от ведьм: Молот Ведьм - "Malleus Maleficarum"

Это не фантастика, не ужасы, а научный труд Средневековья; сейчас кажется, что это все глупо и наивно, а от самой книги разит откровенным мракобесием.

Охота на ведьм стала прекращаться только в 18 веке.

Запасайтесь терпением перед прочтением - придется много гуглить и вникать

Большое количество отсылок к трудам философов, богословов, схоластиков.

Книга построена как ответы на вопросы.

Первая часть теоретическая "О трех силах, составляющих колдовство. А именно: о дьяволе, о колдуне и о божьем попущении".

Здесь очень интересны ответы богословов на вечные вопросы "Почему Бог допускает такое зло если он всемогущ", "Зачем вообще зло в мире".

Вторая часть"О способах околдования и о том, как их можно снять".

И последняя часть книги отведена под юридический аспект - как вести процесс над ведьмой, как вынести приговор.

"Нельзя не указать, какую великую услугу инквизиция оказала человечеству тем, что она уничтожила огромное количество ведьм. В течение 150 лет были в Испании, Италии, Германии сожжены, по меньшей мере 30 000 ведьм. Подумайте лишь! Если бы эти ведьмы не были истреблены, какое неимоверное зло они причинили бы всему миру".

Это слова сицилийского инквизитора Людвига Парамо, и это ооочень приблизительные цифры. ⠀

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