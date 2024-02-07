"Свадьба в Малиновке": интересные и малоизвестные факты о съемках фильма

22:36 2024-02-07
"Свадьба в Малиновке": интересные и малоизвестные факты о съемках фильма

Больше 50 лет прошло с тех пор, как музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» вышла на экраны советского кинематографа.

Удивительно, но этот фильм продолжают смотреть и до их пор. А уж о том, что цитаты из него повторяют и сейчас – знают все.

Да и трудно не влюбиться в столь колоритных персонажей картины. Особенно поражает местность, в которой снимался фильм, природа тех мест. Да и массовка в фильме выглядит вполне естественно.

И это не удивительно, поскольку людей для нее искать не пришлось.

Весть о том, что в селе снимают фильм, разлетелась по округе, и каждый был рад стать почти актером кино.

Особенно понравилось это местным ребятишкам.

А началось все в 1936 году

Это была оперетта, которая долгое время шла на сцене Харьковского театра.

Когда намечалась дата 50 лет Октябрьской революции, было решено снять одноименный фильм.

И снимать его должны были на киностудии Довженко. Но там этого делать не захотели. И тогда сценарий предложили «Ленфильму».

Было это в 1966 году, а уже через год советские зрители пришли в восторг, когда увидели, что получилось из этой затеи.

Натуру подобрали на Полтаве

Село называется Хорошки, и его жители до сих пор любят вспоминать те суматошные, но веселые дни.

В съемках принимали участие, кажется, все жители села. Тем более, что за каждый день платили 3 рубля, и даже детям.

В это время в школе были занятия, а в колхозе шла уборка урожая, но местные умудрялись еще и поучаствовать в съемочном процессе.

Кроме того, и актеры, и жители села настолько сдружились, что устраивали совместные застолья, а на съемочную площадку постоянно приносили угощение, пытаясь подкормить актеров.

Во время съемочного процесса даже сложилось две семьи

Сельский парень влюбился в девушку, которая возила на автомобиле режиссера фильма.

Когда снимать фильм закончили, он уехал с ней в Ленинград, где пара поженилась.

Солдатку Соню играла Людмила Алфимова. Так вот она осталась жить в соседнем селе.

Тамошний председатель колхоза влюбился в женщину.

И она ответила ему взаимностью, поменяв столичную жизнь на счастье с любимым мужчиной.

Усадьба, в которой проходили съемки, сохранилась до сих пор. Когда-то она принадлежала помещику по фамилии Щербатову.

С той поры, конечно, никто за усадьбой не ухаживал, но местные гордятся этой достопримечательностью в своем селе.

И не устают рассказывать об этом каждому, посещающему современное село Хорошки.

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