Почему огурцы бывают горькие и пустые внутри: мнение эксперта

Неправильный полив:
Самая распространенная ошибка садоводов – недостаточное орошение земли.
Из-за этого растение начинает испытывать недостаток влаги.
Впоследствии оно начинает чахнуть, листья желтеть, а урожай вырастает горьким.
Аналогичная проблема появляется и из-за чрезмерного полива.
Исправить ситуацию можно только, отрегулировав периодичность орошения растения.
Рекомендуется соблюдать золотую середину – не допускать сухости и переувлажнения почвы.
Опытные садоводы советуют следить за состоянием грунта и поливать его по мере необходимости.
Для полива рекомендуется использовать воду комнатной температуры.
Нельзя применять холодную жидкость, это приведет к гибели растения.
Неправильный уход:
Удобрение – важная часть ухода при выращивании любого садового угодия.
Однако из-за неправильной подкормки возникнут следующие проблемы:
из-за недостатка питательных веществ произойдет усиленная выработка кукурбитацина, отвечающего за появление горького вкуса;
чрезмерная подкормка приводит к повышенному скоплению нитратов в плодах.
В том и другом случае появляется горечь и пустота в огурцах.
Чтобы этого не допустить, рекомендуется удобрять огурцы не более 3-4 раз за сезон и использовать для этой цели только подходящие виды подкормки.
Чтобы урожай вырос вкусным и сочным, следует в течение всего сезона соблюдать «золотую середину» по уходу за плодоводной растетельной культурой.
Также требуется создать дополнительное освещение, если лето пасмурное.
От недостатка света вкус плодов также может заметно испортиться.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__