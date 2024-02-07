Почему огурцы бывают горькие и пустые внутри: мнение эксперта

22:54 2024-02-07
Почему огурцы бывают горькие и пустые внутри: мнение эксперта

Огурцы - неприхотливая растительная культура, но, при ее выращивании встречаются различные проблемы.

Неправильный полив:

Самая распространенная ошибка садоводов – недостаточное орошение земли.

Из-за этого растение начинает испытывать недостаток влаги.

Впоследствии оно начинает чахнуть, листья желтеть, а урожай вырастает горьким.

Аналогичная проблема появляется и из-за чрезмерного полива.

Исправить ситуацию можно только, отрегулировав периодичность орошения растения.

Рекомендуется соблюдать золотую середину – не допускать сухости и переувлажнения почвы.

Опытные садоводы советуют следить за состоянием грунта и поливать его по мере необходимости.

Для полива рекомендуется использовать воду комнатной температуры.

Нельзя применять холодную жидкость, это приведет к гибели растения.

Неправильный уход:

Удобрение – важная часть ухода при выращивании любого садового угодия.

Однако из-за неправильной подкормки возникнут следующие проблемы:

из-за недостатка питательных веществ произойдет усиленная выработка кукурбитацина, отвечающего за появление горького вкуса;

чрезмерная подкормка приводит к повышенному скоплению нитратов в плодах.

В том и другом случае появляется горечь и пустота в огурцах.

Чтобы этого не допустить, рекомендуется удобрять огурцы не более 3-4 раз за сезон и использовать для этой цели только подходящие виды подкормки.

Чтобы урожай вырос вкусным и сочным, следует в течение всего сезона соблюдать «золотую середину» по уходу за плодоводной растетельной культурой.

Также требуется создать дополнительное освещение, если лето пасмурное.

От недостатка света вкус плодов также может заметно испортиться.

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