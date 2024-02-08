Дачники рассказали о лучших подкормках для деревьев в конце лета

09:05 2024-02-08
Дачники рассказали о лучших подкормках для деревьев в конце лета

Август - значимый месяц в календаре садовода, в это время закладывается урожайность будущего сезона.

Особое внимание необходимо сконцентрировать на плодовых культурах.

Правильная подкормка в конце лета повышает их зимостойкость и устойчивость к заболеваниям.

В первую очередь важно помнить о необходимости внесения фосфора и калия.

Особенно значимо это для яблонь, возраст которых свыше 7 лет.

Калийно-фосфорные подкормки помогают плодовому саду остановить рост, одревеснеть и подготовиться к предстоящей зиме.

Можно использовать комплексные калийно-фосфорные удобрения(сульфат калия, монофосфат калия, суперфосфат)или вносить эти элементы по-отдельности.

При использовании суперфосфата предварительно растворите его в теплой воде либо заделайте в почву приствольного круга.

Для приготовления рабочей жидкости растворите 150 г суперфосфата и 300 г сульфата калия в 50 л воды и полейте взрослое дерево, используя весь этот объем.

Для лучшего доступа к корням сделайте бороздки в приствольном круге, в задернении - отверстия.

Наиболее эффективный способ быстрой доставки питательных веществ растениям это проведение внекорневой подкормки с использованием таких удобрений, как Кристалон, Эколист, КомплеМет и прочих с пониженным содержанием азота.

Будьте внимательны при выборе питания для плодовых деревьев и не используйте хлоридные формы калийных удобрений. Регулярное их применение приводит к отравлению сада.

Помимо подкормок не забывайте о необходимости проведения влагозарядковых поливов, которые также играют важную роль в подготовке сада к зиме.

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