Опытные дачники рассказали, как быстро убрать тлю с огорода

Тля — насекомое, относящееся к отряду полужесткокрылых, достигающее размеров около 2 мм в длину.
В природе насчитывается более тысячи разновидностей этого вредителя, но на томатах чаще всего селятся такие особи:
белая тля, бахчевая тля, табачная и картофельная тля.
Из-за многообразия расцветок многие ее путают с другими вредоносными для садовых культур насекомыми.
Белая тля очень похожа на белокрылку, которая также стала настоящей проблемой для большинства огородников.
Нередко на стеблях растений можно заметить не только белую, но и зеленую, черную и красную тлю.
У пораженных вредителем помидоров обычно скручиваются и засыхают листья, приобретая неестественный цвет со своеобразным налетом.
Вместе тлей в саду могут появляться муравьи, питаясь молоком и экскрементами этих насекомых.
Появление тли на дачном участке возможно даже при нормальном уходе за растениями.
Есть ряд факторов, провоцирующих интенсивное размножение вредителя: обилие сорняков на грядка, повышенная влажность в парнике, слишком тесная посадка растений, наличие рядом культур, зараженных паразитам
Достаточно часто тля появляется там, где много муравьев. Поэтому, в первую очередь, надо вести борьбу с ними.
Как бороться с тлей на дачном участке?
Существуют как традиционные, так и нетрадиционные методы.
К первым можно отнести своевременную обрезку, промывку и обработку растений.
Время от времени нужно применять качественные химические препараты, проветривать парник, убирать сорняки.
От тли огородники часто используют такие современные инсектицидные средства как Командор, содержащие в своем составе имадаклоприд.
Препарат мощно воздействует на организм вредителей, препятствуя их развитию и размножению.
К нетрадиционным методам можно отнести хорошо зарекомендовавшие себя народные средства: раствор нашатыря, мыльную пенку и чесночный настой.
На помощь дачникам приходят естественные враги тли — птицы и хищные насекомые златоглазки.
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