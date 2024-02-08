Опытные дачники рассказали, как быстро убрать тлю с огорода

Тля — насекомое, относящееся к отряду полужесткокрылых, достигающее размеров около 2 мм в длину.

В природе насчитывается более тысячи разновидностей этого вредителя, но на томатах чаще всего селятся такие особи:

белая тля, бахчевая тля, табачная и картофельная тля.

Из-за многообразия расцветок многие ее путают с другими вредоносными для садовых культур насекомыми.

Белая тля очень похожа на белокрылку, которая также стала настоящей проблемой для большинства огородников.

Нередко на стеблях растений можно заметить не только белую, но и зеленую, черную и красную тлю.

У пораженных вредителем помидоров обычно скручиваются и засыхают листья, приобретая неестественный цвет со своеобразным налетом.

Вместе тлей в саду могут появляться муравьи, питаясь молоком и экскрементами этих насекомых.

Появление тли на дачном участке возможно даже при нормальном уходе за растениями.

Есть ряд факторов, провоцирующих интенсивное размножение вредителя: обилие сорняков на грядка, повышенная влажность в парнике, слишком тесная посадка растений, наличие рядом культур, зараженных паразитам

Достаточно часто тля появляется там, где много муравьев. Поэтому, в первую очередь, надо вести борьбу с ними.

Как бороться с тлей на дачном участке?

Существуют как традиционные, так и нетрадиционные методы.

К первым можно отнести своевременную обрезку, промывку и обработку растений.

Время от времени нужно применять качественные химические препараты, проветривать парник, убирать сорняки.

От тли огородники часто используют такие современные инсектицидные средства как Командор, содержащие в своем составе имадаклоприд.

Препарат мощно воздействует на организм вредителей, препятствуя их развитию и размножению.

К нетрадиционным методам можно отнести хорошо зарекомендовавшие себя народные средства: раствор нашатыря, мыльную пенку и чесночный настой.

На помощь дачникам приходят естественные враги тли — птицы и хищные насекомые златоглазки.