Какие рыбы смогут выжить при полном пересыхании водоёмов

В природе каждое существо стремиться выжить. Тот, кто приспособлен к условиям обитания лучше, — получает преимущество.

Обходиться без пищи долгое время способны многие животные. Крокодилы едят раз год.

Но вот обойтись без кислорода не может никто.

Рыбы получают его из воды, где элемент содержится в растворённом состоянии, и на суше быстро погибают. Но из каждого правила есть исключения.

Этот дальний родственник окуня, имеет локальное распространение.

Он обладает способностью жить в воде с минимальным содержанием кислорода и при засухе закапывается в ил на глубину до метра.

Вырабатывая слизь и образуя из неё "капсулу", он обходится без воды до 5 суток.

Это возможно благодаря смешанному принципу дыхания.

Кроме жабр, у рыбы есть специальный орган для усвоения атмосферного воздуха.

Речь идет о змееголове, обитающем на Дальнем Востоке.

Следующий "экстремал" отдалённо напоминает предыдущего, но имеет свою характерную особенность и распространён гораздо шире.

Он также зарывается в ил, пережидая засуху и может потреблять кислород из воздуха.

Рыба усваивает его кишечником, как пищу. Это незаметный обитатель заиленных водоёмов — вьюн.

Третья рыба лишена навыка дышать воздухом и получает кислород только с помощью жабр, но её способность выживать — феноменальна.

Она способна перенести высыхание водоёма — пусть не так, как предыдущие представители, но лучше остальных видов.

Такими особенностями организма наделён ротан. Благодаря им он распространился по всей территории страны и зимой переносит даже "вмерзание" в лёд.