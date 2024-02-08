Какие рыбы смогут выжить при полном пересыхании водоёмов

09:43 2024-02-08
Какие рыбы смогут выжить при полном пересыхании водоёмов

Способности некоторых видов рыб выживать в критических обстоятельствах действительно удивляют.

В природе каждое существо стремиться выжить. Тот, кто приспособлен к условиям обитания лучше, — получает преимущество.

Обходиться без пищи долгое время способны многие животные. Крокодилы едят раз год.

Но вот обойтись без кислорода не может никто.

Рыбы получают его из воды, где элемент содержится в растворённом состоянии, и на суше быстро погибают. Но из каждого правила есть исключения.

Этот дальний родственник окуня, имеет локальное распространение.

Он обладает способностью жить в воде с минимальным содержанием кислорода и при засухе закапывается в ил на глубину до метра.

Вырабатывая слизь и образуя из неё "капсулу", он обходится без воды до 5 суток.

Это возможно благодаря смешанному принципу дыхания.

Кроме жабр, у рыбы есть специальный орган для усвоения атмосферного воздуха.

Речь идет о змееголове, обитающем на Дальнем Востоке.

Следующий "экстремал" отдалённо напоминает предыдущего, но имеет свою характерную особенность и распространён гораздо шире.

Он также зарывается в ил, пережидая засуху и может потреблять кислород из воздуха.

Рыба усваивает его кишечником, как пищу. Это незаметный обитатель заиленных водоёмов — вьюн.

Третья рыба лишена навыка дышать воздухом и получает кислород только с помощью жабр, но её способность выживать — феноменальна.

Она способна перенести высыхание водоёма — пусть не так, как предыдущие представители, но лучше остальных видов.

Такими особенностями организма наделён ротан. Благодаря им он распространился по всей территории страны и зимой переносит даже "вмерзание" в лёд.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:32

Светлана Игнатьева

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Тяжелое состояние испанца вызвала патогенная бактерия Pasteurella multocida, попавшая в организм из слюны собаки, когда та его лизнула.
Светлана Игнатьева
13:20

Светлана Игнатьева

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Музыкальный критик назвал передачу ярким, интересным и необычным проектом с яркими участниками и костюмами.
Светлана Игнатьева
13:08

Светлана Игнатьева

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Певец также потребовал смены названия заведения, и это решение суда уже выполнено.
Марина Смирнова
12:22

Марина Смирнова

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Благодаря сложному химическому процессу специалисты смогли создать универсальные клетки-киборги.
Марина Смирнова
12:15

Марина Смирнова

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Неолитические дольмены и курганы центральной и западной Франции давно известны, но судьба их создателей оставалась загадкой.
Марина Смирнова
12:14

Марина Смирнова

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Сочная, полезная, при этом низкокалорийная - и это лишь несколько причин полюбить клубнику.
Светлана Игнатьева
12:11

Светлана Игнатьева

Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Мужчина заявил, что ходил в ресторан быстрого питания много лет, и возраст не причина, чтобы прерывать традицию.
article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.

article_image 06:30

Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

За нарушение такого правила отдыхающим в этой стране придется заплатить штраф в размере 100 - 150 евро.

article_image 06:29

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.