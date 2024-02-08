Какие рыбы смогут выжить при полном пересыхании водоёмов

В природе каждое существо стремиться выжить. Тот, кто приспособлен к условиям обитания лучше, — получает преимущество.
Обходиться без пищи долгое время способны многие животные. Крокодилы едят раз год.
Но вот обойтись без кислорода не может никто.
Рыбы получают его из воды, где элемент содержится в растворённом состоянии, и на суше быстро погибают. Но из каждого правила есть исключения.
Этот дальний родственник окуня, имеет локальное распространение.
Он обладает способностью жить в воде с минимальным содержанием кислорода и при засухе закапывается в ил на глубину до метра.
Вырабатывая слизь и образуя из неё "капсулу", он обходится без воды до 5 суток.
Это возможно благодаря смешанному принципу дыхания.
Кроме жабр, у рыбы есть специальный орган для усвоения атмосферного воздуха.
Речь идет о змееголове, обитающем на Дальнем Востоке.
Следующий "экстремал" отдалённо напоминает предыдущего, но имеет свою характерную особенность и распространён гораздо шире.
Он также зарывается в ил, пережидая засуху и может потреблять кислород из воздуха.
Рыба усваивает его кишечником, как пищу. Это незаметный обитатель заиленных водоёмов — вьюн.
Третья рыба лишена навыка дышать воздухом и получает кислород только с помощью жабр, но её способность выживать — феноменальна.
Она способна перенести высыхание водоёма — пусть не так, как предыдущие представители, но лучше остальных видов.
Такими особенностями организма наделён ротан. Благодаря им он распространился по всей территории страны и зимой переносит даже "вмерзание" в лёд.
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