Самые страшные рыбы, обитающие в России, которые очень опасны

Ротан - родом из водоемов Дальнего Востока, и он, бесспорно, должен возглавлять рейтинг страшных рыб.

Размер головы составляет треть от длины всего тела, огромный рот, выпученные глаза.

Выживает в самых невероятных условиях и феноменально прожорлив.

Если не знать, что это рыба, можно представить ротана пришельцем из далекой Галактики.

Хорошо, что он достигает всего лишь килограммового веса, да и то в тепличных условиях средней полосы России.

На своей родине редко весит более 300 граммов.

Если бы ротан мог вырастать хотя бы до центнера весом, ничего живого в водоемах бы не осталось.

Угорь считается деликатесом. Тем не менее, некоторые рыболовы боятся этой рыбы, настолько она похожа на змею.

У угря загадочный жизненный цикл. Он включает путешествие в Саргассово море, где рыба размножается и умирает, дав жизнь личинкам.

Они долго дрейфуют по морям и океанам, чтобы осесть в каком-нибудь европейском водоеме.

Все это наводит на мысль о его внеземном происхождении.

Рыболовы ценят этого хищника за невероятное сопротивление при вываживании, а также за прекрасные вкусовые качества.

Сом следующий на очереди. Внешне этот усатый обитатель наших водоемов не очень привлекателен.

Огромная голова, маленькие глазки, пасть, в которой может поместиться собака средних размеров.

Множество слухов, которыми оброс усатый исполин, также не вызывает симпатии к нему.

Он и людоед, и пожиратель падали, и рыба, способная перевернуть лодку.

Большинство слухов ни на чем не основано, но тем не менее.

Люди, далекие от рыбалки, часто даже отказываются употреблять какую-либо рыбу в пищу только из-за ее внешнего вида.

Но рыболовы этим недостатком не страдают.