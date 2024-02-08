Самые страшные рыбы, обитающие в России, которые очень опасны

Ротан - родом из водоемов Дальнего Востока, и он, бесспорно, должен возглавлять рейтинг страшных рыб.
Размер головы составляет треть от длины всего тела, огромный рот, выпученные глаза.
Выживает в самых невероятных условиях и феноменально прожорлив.
Если не знать, что это рыба, можно представить ротана пришельцем из далекой Галактики.
Хорошо, что он достигает всего лишь килограммового веса, да и то в тепличных условиях средней полосы России.
На своей родине редко весит более 300 граммов.
Если бы ротан мог вырастать хотя бы до центнера весом, ничего живого в водоемах бы не осталось.
Угорь считается деликатесом. Тем не менее, некоторые рыболовы боятся этой рыбы, настолько она похожа на змею.
У угря загадочный жизненный цикл. Он включает путешествие в Саргассово море, где рыба размножается и умирает, дав жизнь личинкам.
Они долго дрейфуют по морям и океанам, чтобы осесть в каком-нибудь европейском водоеме.
Все это наводит на мысль о его внеземном происхождении.
Рыболовы ценят этого хищника за невероятное сопротивление при вываживании, а также за прекрасные вкусовые качества.
Сом следующий на очереди. Внешне этот усатый обитатель наших водоемов не очень привлекателен.
Огромная голова, маленькие глазки, пасть, в которой может поместиться собака средних размеров.
Множество слухов, которыми оброс усатый исполин, также не вызывает симпатии к нему.
Он и людоед, и пожиратель падали, и рыба, способная перевернуть лодку.
Большинство слухов ни на чем не основано, но тем не менее.
Люди, далекие от рыбалки, часто даже отказываются употреблять какую-либо рыбу в пищу только из-за ее внешнего вида.
Но рыболовы этим недостатком не страдают.
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