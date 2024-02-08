Audi представила новую модель RS 6 GT 2025 года выпуска

10:04 2024-02-08
Audi представила новую модель RS 6 GT 2025 года выпуска

Это универсал с двойным турбонаддувом и двигателем V8, который выглядит как гоночный автомобиль, тираж составит 660 экземпляров.

Audi RS 6 Avant GT - модель, которая будет выпущена ограниченным тиражом всего в 660 экземпляров, 85 из них поступят в Соединенные Штаты, сообщает Уahoo.com.

"Это универсал с двойным турбонаддувом и двигателем V8, который выглядит как гоночный автомобиль. Все 85 автомобилей, предназначенных для США, будут выполнены в белом цвете с наклейками Audi Sport heritage", - уточняет издание.

Мощность автомобиля - 630 л.с. в Европе и 621 в Америке. Он оснащен уникальными 22-дюймовыми колесными дисками, керамическими тормозами и регулируемой вручную спиральной подвеской.

Модели для США будут поставляться со стандартными сиденьями Performance с прострочкой. Панорамный люк на крыше также входит в стандартную комплектацию.

Запуск RS 6 GT в США планируется в 2025 году.

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