Audi представила новую модель RS 6 GT 2025 года выпуска

Audi RS 6 Avant GT - модель, которая будет выпущена ограниченным тиражом всего в 660 экземпляров, 85 из них поступят в Соединенные Штаты, сообщает Уahoo.com.

"Это универсал с двойным турбонаддувом и двигателем V8, который выглядит как гоночный автомобиль. Все 85 автомобилей, предназначенных для США, будут выполнены в белом цвете с наклейками Audi Sport heritage", - уточняет издание.

Мощность автомобиля - 630 л.с. в Европе и 621 в Америке. Он оснащен уникальными 22-дюймовыми колесными дисками, керамическими тормозами и регулируемой вручную спиральной подвеской.

Модели для США будут поставляться со стандартными сиденьями Performance с прострочкой. Панорамный люк на крыше также входит в стандартную комплектацию.

Запуск RS 6 GT в США планируется в 2025 году.