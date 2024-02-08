Продлеваем активность мотыля на месяц: мнение рыболовов-экспертов

На мотыля ловится практически вся рыба, кроме крупных хищников – щуки и судака. Но и их мальки иногда попадаются на эту наживку.
В основном на мотыля ловят зимой, хотя и летом его можно использовать, если требуется поймать пассивную осторожную рыбу.
В настоящее время рыболовы покупают мотыля в рыболовных магазинах или на рынках.
Бывает, что мотыля хочется сохранить для следующей рыбалки.
А в тех населенных пунктах, где приобрести свежего мотыля сложно, возникает проблема, как сохранить наживку максимально долго.
Есть нескольких способов хранения мотыля (вы узнаете, какие способы помогают сохранить мотыля долго, а какие нет).
Хранение мотыля в газете. Обычно в магазине продавцы заворачивают мотыля в газету. Пакетик становится влажным.
Придя домой, следует перебрать купленного мотыля, удалив мертвых личинок и грязь, и завернуть влажный газетный пакетик в сухой.
В таком виде поместить в холодильник: мотыль может храниться до недели. Периодически следует разворачивать газету и убирать мертвых личинок.
В куске влажной ткани. Потребуется небольшой кусок чистой хлопчатобумажной ткани.
Ее смачивают чистой, отстоявшейся водой, отжимают и помещают в нее мотыля. Также периодически проверяют его состояние. Срок хранения – неделя.
Хранение мотыля в картофелине. Свежую картофелину разрезают так, чтобы срезать одну треть.
В большей части ложкой делают углубление. Натирают немного картошки на крупной терки и помещают получившуюся массу в углубление.
Добавляют туда мотыля и закрывают сверху срезанной третью. Хранится мотыль в картофеле 3-4 дня.
В капустных листьях. Капустный лист измельчают, в получившуюся массу помещают мотыля и заворачивают в целый лист. Хранится мотыль также 3-4 дня.
В сфагновом мхе. Сфагновый мох обладает многими полезными свойствами.
В частности, он впитывает влагу, поэтому в войну его использовали вместо ваты для лечения раненых бойцов.
На слегка увлажненный мох высыпаем мотыля.
Через некоторое время весь активный мотыль зарывается в мох, а мертвый остается снаружи. Его нужно удалить.
Во мху мотыль хранится 2-3 месяца. Кстати, лучшего субстрата для хранения червей не придумать.
В двухуровневом лотке. Полезное приспособление для тех рыболовов, у которых нет возможности часто покупать мотыля.
В нижний лоток наливается чистая вода, а сверху помещается второй – перфорированный.
Мотыль может перемещаться через перегородку, обеспечивая циркуляцию воды.
Воду необходимо периодически менять, а лоток чистить. Так можно хранить мотыля в течение месяца.
В грунте. Заранее набирают ил, лучше из водоема, где есть природная популяция этих насекомых.
В грунт запускают свежих личинок мотыля, которые живут в нем сколь угодно долго.
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