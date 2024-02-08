Продлеваем активность мотыля на месяц: мнение рыболовов-экспертов

На мотыля ловится практически вся рыба, кроме крупных хищников – щуки и судака. Но и их мальки иногда попадаются на эту наживку.

В основном на мотыля ловят зимой, хотя и летом его можно использовать, если требуется поймать пассивную осторожную рыбу.

В настоящее время рыболовы покупают мотыля в рыболовных магазинах или на рынках.

Бывает, что мотыля хочется сохранить для следующей рыбалки.

А в тех населенных пунктах, где приобрести свежего мотыля сложно, возникает проблема, как сохранить наживку максимально долго.

Есть нескольких способов хранения мотыля (вы узнаете, какие способы помогают сохранить мотыля долго, а какие нет).

Хранение мотыля в газете. Обычно в магазине продавцы заворачивают мотыля в газету. Пакетик становится влажным.

Придя домой, следует перебрать купленного мотыля, удалив мертвых личинок и грязь, и завернуть влажный газетный пакетик в сухой.

В таком виде поместить в холодильник: мотыль может храниться до недели. Периодически следует разворачивать газету и убирать мертвых личинок.

В куске влажной ткани. Потребуется небольшой кусок чистой хлопчатобумажной ткани.

Ее смачивают чистой, отстоявшейся водой, отжимают и помещают в нее мотыля. Также периодически проверяют его состояние. Срок хранения – неделя.

Хранение мотыля в картофелине. Свежую картофелину разрезают так, чтобы срезать одну треть.

В большей части ложкой делают углубление. Натирают немного картошки на крупной терки и помещают получившуюся массу в углубление.

Добавляют туда мотыля и закрывают сверху срезанной третью. Хранится мотыль в картофеле 3-4 дня.

В капустных листьях. Капустный лист измельчают, в получившуюся массу помещают мотыля и заворачивают в целый лист. Хранится мотыль также 3-4 дня.

В сфагновом мхе. Сфагновый мох обладает многими полезными свойствами.

В частности, он впитывает влагу, поэтому в войну его использовали вместо ваты для лечения раненых бойцов.

На слегка увлажненный мох высыпаем мотыля.

Через некоторое время весь активный мотыль зарывается в мох, а мертвый остается снаружи. Его нужно удалить.

Во мху мотыль хранится 2-3 месяца. Кстати, лучшего субстрата для хранения червей не придумать.

В двухуровневом лотке. Полезное приспособление для тех рыболовов, у которых нет возможности часто покупать мотыля.

В нижний лоток наливается чистая вода, а сверху помещается второй – перфорированный.

Мотыль может перемещаться через перегородку, обеспечивая циркуляцию воды.

Воду необходимо периодически менять, а лоток чистить. Так можно хранить мотыля в течение месяца.

В грунте. Заранее набирают ил, лучше из водоема, где есть природная популяция этих насекомых.

В грунт запускают свежих личинок мотыля, которые живут в нем сколь угодно долго.