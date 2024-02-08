Фото спящего белого медведя завоевало сердца жителей Британии

10:14 2024-02-08
Фото спящего белого медведя завоевало сердца жителей Британии

Северного зверя автор запечатлел на принадлежащем Норвегии архипелаге Шпицберген, когда он отдыхал на льду.

Фотография британского фотографа Нимы Сарихани, где белый медведь засыпает, прижавшись к айсбергу, получила приз зрительских симпатий в конкурсе Лондонского музея естественной истории «Фотограф года дикой природы», сообщает Уahoo.com со ссылкой на агентство PA.

Сарихани сделала снимок на принадлежащем Норвегии архипелаге Шпицберген. Медведь лапами подготовил себе «постель» во льду, прежде чем лечь отдыхать.

"Он надеется, что последствия изменения климата еще можно частично предотвратить. Белые медведи невероятно легко приспосабливаются и в некоторых районах их численность растет", -  отмечает автор фото.

Премия присуждается Лондонским музеем естественной истории и является частью более крупного конкурса, который ежегодно сопровождается специальной выставкой. В голосовании приняли участие 75 000 человек, а всего на голосование было выставлено 25 фотографий.

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