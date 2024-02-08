Исследователь мозга Хуберман заявил, что алкоголь более вреден, чем было принято считать

Алкоголь повсеместно и прочно укоренился в обществе. Но при этом немногие задумываются о последствиях употребления алкоголя для здоровья.

Как объясняет Эндрю Хуберман, нейробиолог и профессор Стэнфордской медицинской школы, этот процесс наносит гораздо больший вред, чем можно предположить, сообщает Уimg.com.

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь является "токсичным, психоактивным и вызывающим привыкание веществом", которое "с первой капли" сопряжено с риском для здоровья.

Поэтому нет такого количества алкоголя, которое было бы безопасно для здоровья. Например, употребление алкоголя от легкой до умеренной степени, то есть менее 1,5 литров вина или менее 3,5 литров пива в неделю, может значительно увеличить риск развития рака.

"Недавнее исследование также показало, что даже один или два напитка в день, то есть от семи до 14 стаканов в неделю, могут вызвать изменения в нашем мозге", - пишет издание.

Последствия алкоголя для здоровья варьируются от острых проблем (таких как тошнота) до долгосрочных последствий - повреждения печени и неврологических расстройств.

По словам Эндрю Хубермана, особенно хорошо изучена связь между употреблением алкоголя и раком. Алкогольные напитки на протяжении десятилетий считаются канцерогеном группы 1, то есть относятся к группе наибольшего риска, и, по данным ВОЗ, являются причиной как минимум семи видов рака.

Некоторые люди пьют алкоголь по вечерам, чтобы лучше заснуть. Но Эндрю Хуберман считает, что этого лучше не делать, потому что сон качественным не будет. Это связано с тем, что алкоголь в крови и мозге нарушает все фазы сна - от легкого до глубокого и быстрого.

По словам Эндрю Хубермана, алкоголь также отрицательно влияет на гормональный баланс, особенно - на половые гормоны эстроген и тестостерон.