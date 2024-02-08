Несколько легких способов избавиться от муравьёв в теплице

10:42 2024-02-08
Несколько легких способов избавиться от муравьёв в теплице

Муравьи могут приносить не только пользу, но и вред, например, если говорить о теплице.

Магазинная химия должна использоваться только в крайнем случае.

Проблема в том, что «тяжелая артиллерия» будет плохо влиять на все окружающее пространство, а не только на насекомых.

Химические средства отравляют грунт, растения, поверхности и материалы.

Не стоит забывать о народных средствах, которые безопасны,но по своей эффективности практически не уступают химическим препаратам.

Все органические средства от насекомых в теплице можно разделить на несколько групп:

Травы – использовать можно свежую или высушенную мяту, гвоздику и полынь.

Муравьи не переносят запах душистых трав, которые нужно разложить по всем углам и местам скопления насекомых.

Нашатырный спирт – некоторые люди путают его с чистым аммиаком, но составы отличаются.

Чтобы вытравить муравьев, нам нужно размешать 3-4 столовые ложки спирта в 5 литрах воды.

Раствором опыляют места скопления насекомых и все проложенные дорожки.

Подсолнечное масло – использовать нужно чистое масло с выраженным запахом.

Если обильно полить муравейник, то насекомые покинут привычное место обитания.

Как еще можно устранить насекомых:

В некоторых случаях применимы физические ловушки.

Например, можно использовать дно пластиковой бутылки и натуральное повидло (любые сладкие продукты).

Если муравьев немного, то через пару дней он все прилипнут к поверхности пластика.

Муравьев можно потравить манкой с пшеном. Эти насекомые не смогут переварить такие продукты.

Манку следует смешать в равных пропорциях с пшеном и рассыпать смесь на территории парника. Через несколько дней муравьев не станет.

Еще один проверенный и эффективный способ связан с обычной сладкой водой.

Нужно смешать сахар с водой, чтобы получилась кашица. Далее выкладываем полученный продукт на муравейник и ждем, когда насекомые погибнут.

Как правило, на этот процесс уходит несколько дней или даже недель.

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