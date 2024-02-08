Несколько легких способов избавиться от муравьёв в теплице

Магазинная химия должна использоваться только в крайнем случае.
Проблема в том, что «тяжелая артиллерия» будет плохо влиять на все окружающее пространство, а не только на насекомых.
Химические средства отравляют грунт, растения, поверхности и материалы.
Не стоит забывать о народных средствах, которые безопасны,но по своей эффективности практически не уступают химическим препаратам.
Все органические средства от насекомых в теплице можно разделить на несколько групп:
Травы – использовать можно свежую или высушенную мяту, гвоздику и полынь.
Муравьи не переносят запах душистых трав, которые нужно разложить по всем углам и местам скопления насекомых.
Нашатырный спирт – некоторые люди путают его с чистым аммиаком, но составы отличаются.
Чтобы вытравить муравьев, нам нужно размешать 3-4 столовые ложки спирта в 5 литрах воды.
Раствором опыляют места скопления насекомых и все проложенные дорожки.
Подсолнечное масло – использовать нужно чистое масло с выраженным запахом.
Если обильно полить муравейник, то насекомые покинут привычное место обитания.
Как еще можно устранить насекомых:
В некоторых случаях применимы физические ловушки.
Например, можно использовать дно пластиковой бутылки и натуральное повидло (любые сладкие продукты).
Если муравьев немного, то через пару дней он все прилипнут к поверхности пластика.
Муравьев можно потравить манкой с пшеном. Эти насекомые не смогут переварить такие продукты.
Манку следует смешать в равных пропорциях с пшеном и рассыпать смесь на территории парника. Через несколько дней муравьев не станет.
Еще один проверенный и эффективный способ связан с обычной сладкой водой.
Нужно смешать сахар с водой, чтобы получилась кашица. Далее выкладываем полученный продукт на муравейник и ждем, когда насекомые погибнут.
Как правило, на этот процесс уходит несколько дней или даже недель.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__