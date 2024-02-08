Создатель новой жуткой религии стал героем документального фильма Netflix

Четырехсерийный документальный сериал посвятил Netflix Раэлю, который стал центральной фигурой новых религиозных движений конца двадцатого века. Что это за человек?

Такое имя взял себе 78-летний француз Клод Ворильон. Шансонье 60-х неожиданно в 1973 году заявил, что с ним якобы связались инопланетяне (Элохимы), которые объяснили ему, что являются создателями человечества в лаборатории, сообщает Уahoo.com.

Чтобы распространить эту весть, Ворильон-Раэль и основал новое религиозное движение. Именно об этом рассказывает постановка французских режиссеров Александра Ифи и Антуана Бальдассари.

Раэль сегодня живет в Японии и его всегда окружают верные люди, особенно молодые женщины. Его верная подруга, ученая Брижит Буасселье, была найдена в Мексике. Именно она организовала грандиозную мистификацию конца 2002 года, заставившую поверить в клонирование человека. И не отказывается от нее до сих пор.

"Если бы Раэль сказал, что все это неправда, что это тщательно продуманное, что это прекрасное произведение научной фантастики, я бы рассмеялась и глубоко поблагодарила его, и я бы ничего не изменила в том, кем я являюсь и что я сделала", - заявила женщина.

Журналистка-расследовательница из Квебека Брижит Макканн вспоминает о своем проникновении в секту в Эстри с фотографом Шанталь Пуарье. Репортажи, которые она опубликовала после лжи о клонировании, способствовали дискредитации адептов теории Раэля.

Еще одно продолжительное и убедительное свидетельство исходит от лаборанта Дэмиена Марсика, который помогал доктору Буасселье в ее обмане с подделкой копии человека в пробирке. Он покинул секту в 2016 году.

"У меня украли 33 года моей жизни",- говорит он в конце документального фильма. И признается, что ему это трудно признать, но сейчас он будто очнулся от долгого гипноза.

История этого религиозного движения имеет отношение ко многим другим. Грандиозная уловка позволяет финансово и сексуально эксплуатировать доверчивых людей.

"Раэль с нуля создал систему, позволяющую ему требовать 10 % от зарплаты своих последователей и получать сексуальные услуги "по просьбе" множества молодых женщин, а иногда даже детей-подростков", отмечается в фильме....