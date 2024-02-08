Создатель новой жуткой религии стал героем документального фильма Netflix

10:51 2024-02-08
Создатель новой жуткой религии стал героем документального фильма Netflix

78-летний француз Клод Ворильон с нуля создал систему, позволяющую ему требовать 10 % от зарплаты своих последователей.

Четырехсерийный документальный сериал посвятил Netflix Раэлю, который стал центральной фигурой новых религиозных движений конца двадцатого века. Что это за человек?

Такое имя взял себе 78-летний француз Клод Ворильон. Шансонье 60-х неожиданно в 1973 году заявил, что с ним якобы связались инопланетяне (Элохимы), которые объяснили ему, что являются создателями человечества в лаборатории, сообщает Уahoo.com.

Чтобы распространить эту весть, Ворильон-Раэль и основал новое религиозное движение. Именно об этом рассказывает постановка французских режиссеров Александра Ифи и Антуана Бальдассари.

Раэль сегодня живет в Японии и его всегда окружают верные люди, особенно молодые женщины. Его верная подруга, ученая Брижит Буасселье, была найдена в Мексике. Именно она организовала грандиозную мистификацию конца 2002 года, заставившую поверить в клонирование человека. И не отказывается от нее до сих пор.

"Если бы Раэль сказал, что все это неправда, что это тщательно продуманное, что это прекрасное произведение научной фантастики, я бы рассмеялась и глубоко поблагодарила его, и я бы ничего не изменила в том, кем я являюсь и что я сделала", - заявила женщина.

Журналистка-расследовательница из Квебека Брижит Макканн вспоминает о своем проникновении в секту в Эстри с фотографом Шанталь Пуарье. Репортажи, которые она опубликовала после лжи о клонировании, способствовали дискредитации адептов теории Раэля.

Еще одно продолжительное и убедительное свидетельство исходит от лаборанта Дэмиена Марсика, который помогал доктору Буасселье в ее обмане с подделкой копии человека в пробирке. Он покинул секту в 2016 году.

"У меня украли 33 года моей жизни",- говорит он в конце документального фильма. И признается, что ему это трудно признать, но сейчас он будто очнулся от долгого гипноза.

История этого религиозного движения имеет отношение ко многим другим. Грандиозная уловка позволяет финансово и сексуально эксплуатировать доверчивых людей.

"Раэль с нуля создал систему, позволяющую ему требовать 10 % от зарплаты своих последователей и получать сексуальные услуги "по просьбе" множества молодых женщин, а иногда даже детей-подростков", отмечается в фильме....

Светлана Игнатьева
13:32

Светлана Игнатьева

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Тяжелое состояние испанца вызвала патогенная бактерия Pasteurella multocida, попавшая в организм из слюны собаки, когда та его лизнула.
Светлана Игнатьева
13:20

Светлана Игнатьева

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Музыкальный критик назвал передачу ярким, интересным и необычным проектом с яркими участниками и костюмами.
Светлана Игнатьева
13:08

Светлана Игнатьева

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Певец также потребовал смены названия заведения, и это решение суда уже выполнено.
Марина Смирнова
12:22

Марина Смирнова

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Благодаря сложному химическому процессу специалисты смогли создать универсальные клетки-киборги.
Марина Смирнова
12:15

Марина Смирнова

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Неолитические дольмены и курганы центральной и западной Франции давно известны, но судьба их создателей оставалась загадкой.
Марина Смирнова
12:14

Марина Смирнова

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Сочная, полезная, при этом низкокалорийная - и это лишь несколько причин полюбить клубнику.
Светлана Игнатьева
12:11

Светлана Игнатьева

Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Мужчина заявил, что ходил в ресторан быстрого питания много лет, и возраст не причина, чтобы прерывать традицию.
article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.

article_image 06:30

Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

За нарушение такого правила отдыхающим в этой стране придется заплатить штраф в размере 100 - 150 евро.

article_image 06:29

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.