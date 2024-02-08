В смартфонах есть токсичные для человека вещества

10:52 2024-02-08
В смартфонах есть токсичные для человека вещества

Химические вещества, содержащиеся в экранах смартфонов, телевизоров и компьютеров, оказались потенциально токсичными.

Международная исследовательская группа во главе с американским токсикологом Джоном Джизи (John Giesy) бьет тревогу по поводу жидкокристаллических мономеров - химических строительных блоков всего, от телевизоров с плоским экраном до солнечных панелей - и потенциальной угрозы, которую они представляют для людей и окружающей среды.

Эти химические вещества полужидкие и могут попадать в окружающую среду в любое время в процессе производства и переработки, а также испаряются при сжигании.

Теперь мы также знаем, что эти химические вещества выпускаются продуктами только при их использовании.

Мы еще не знаем, является ли это проблемой, но мы знаем, что люди подвергаются воздействию, и эти химические вещества могут вызвать неблагоприятные последствия.

В документе, опубликованном в журнале «Известия Национальной академии наук», исследовательская группа Giesy собрала и проанализировала полный список из 362 широко используемых жидкокристаллических мономеров, собранных из 10 различных отраслей промышленности, и проверила каждый химикат на предмет его соответствия.

Команда также проверила токсичность мономеров, обычно встречающихся в шести часто используемых моделях смартфонов.

Исследователи обнаружили, что определенные мономеры, выделенные из смартфонов, потенциально опасны для животных и окружающей среды.

В ходе лабораторных испытаний было обнаружено, что химические вещества обладают свойствами, которые препятствуют способности животных переваривать питательные вещества и нарушать нормальное функционирование желчного пузыря и щитовидной железы - подобно диоксинам и антипиренам, которые, как известно, вызывают токсическое воздействие на людей и дикую природу.

Чтобы понять, насколько распространены эти мономеры в окружающей среде, исследователи проверили пыль, собранную в семи различных зданиях в Китае - столовой, общежитии для студентов, учебном корпусе, отеле, личной резиденции, лаборатории и ремонтной мастерской электроники.

Почти половина из 53 образцов дали положительный результат на жидкокристаллические мономеры.

Они рассмотрели более 300 различных химических веществ и обнаружили, что почти 100 из них обладают значительным потенциалом вызывать токсичность.

Девяносто процентов протестированных мономеров имели химические свойства. Они либо накапливаются в организмах, сопротивляются деградации в окружающей среде, либо легко переносятся на большие расстояния в атмосфере.

Почти у четверти протестированных химических веществ были все три тревожные характеристики.

ЖК-панели в основном производятся в трех азиатских странах: Китае, Японии и Южной Корее.

198 миллионов квадратных метров жидкокристаллических дисплеев достаточно, чтобы покрыть весь карибский остров Аруба.

В течение многих лет огромное количество электронных отходов мирового производства, включая ЖК-дисплеи, было демонтировано, утилизировано и введено в окружающую среду.

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