Несколько отличий русских женщин от француженок

Молодой человек долго жил во Франции, но по достижении 18 лет принял решение о переезде в Москву.

Здесь он отслужил в русской армии, завел множество друзей и, конечно, очаровался русскими красавицами. Вот какие выводы он сделал.

Во-первых, французские женщины иногда стремятся презентовать себя гораздо лучше, чем они есть на самом деле.

Они ставят себя выше остальных, пытаясь показать свою уникальность и престижность. Не стоит вестись на это.

Во-вторых, к 30 годам или даже немного пораньше (когда у них появляются какие-никакие деньги) француженки начинают активно ухаживать за собой.

Они как бы понимают, что все это время ставили карьеру превыше всего, но пора бы и сменить вектор жизни на семью и детей, а то может стать "поздно".

Из-за этого выходит так, что только после 30 лет они становятся более ухоженными и красивыми.

Однако немногие французские мужчины уже заинтересованы в браке с тридцатилетней женщиной.

К примеру, в России девушки уже с 17-20 лет выглядят просто шикарно.

Они умудряются находить время и на себя, и на поиск красивой одежды, и на работу.