Несколько отличий русских женщин от француженок

11:01 2024-02-08
Несколько отличий русских женщин от француженок

Француз, рожденный от русской матери и французского отца, рассказал о различиях между женщинами из России и Франции.

Молодой человек долго жил во Франции, но по достижении 18 лет принял решение о переезде в Москву.

Здесь он отслужил в русской армии, завел множество друзей и, конечно, очаровался русскими красавицами. Вот какие выводы он сделал.

Во-первых, французские женщины иногда стремятся презентовать себя гораздо лучше, чем они есть на самом деле.

Они ставят себя выше остальных, пытаясь показать свою уникальность и престижность. Не стоит вестись на это.

Во-вторых, к 30 годам или даже немного пораньше (когда у них появляются какие-никакие деньги) француженки начинают активно ухаживать за собой.

Они как бы понимают, что все это время ставили карьеру превыше всего, но пора бы и сменить вектор жизни на семью и детей, а то может стать "поздно".

Из-за этого выходит так, что только после 30 лет они становятся более ухоженными и красивыми.

Однако немногие французские мужчины уже заинтересованы в браке с тридцатилетней женщиной.

К примеру, в России девушки уже с 17-20 лет выглядят просто шикарно.

Они умудряются находить время и на себя, и на поиск красивой одежды, и на работу. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:32

Светлана Игнатьева

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Тяжелое состояние испанца вызвала патогенная бактерия Pasteurella multocida, попавшая в организм из слюны собаки, когда та его лизнула.
Светлана Игнатьева
13:20

Светлана Игнатьева

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Музыкальный критик назвал передачу ярким, интересным и необычным проектом с яркими участниками и костюмами.
Светлана Игнатьева
13:08

Светлана Игнатьева

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Певец также потребовал смены названия заведения, и это решение суда уже выполнено.
Марина Смирнова
12:22

Марина Смирнова

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Благодаря сложному химическому процессу специалисты смогли создать универсальные клетки-киборги.
Марина Смирнова
12:15

Марина Смирнова

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Неолитические дольмены и курганы центральной и западной Франции давно известны, но судьба их создателей оставалась загадкой.
Марина Смирнова
12:14

Марина Смирнова

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Сочная, полезная, при этом низкокалорийная - и это лишь несколько причин полюбить клубнику.
Светлана Игнатьева
12:11

Светлана Игнатьева

Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Мужчина заявил, что ходил в ресторан быстрого питания много лет, и возраст не причина, чтобы прерывать традицию.
article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.

article_image 06:30

Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

За нарушение такого правила отдыхающим в этой стране придется заплатить штраф в размере 100 - 150 евро.

article_image 06:29

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.