Австралийцы шокированы появлением загадочной сыпи после купания на популярных пляжах

11:04 2024-02-08
Австралийцы шокированы появлением загадочной сыпи после купания на популярных пляжах

Эксперты не смогли точно определить, что вызывает сыпь, но предположили, что ее могут провоцировать песчаные мухи.

У нескольких жителей Сиднея остались похожие на вид следы укусов на коже после купания на различных пляжах. Эксперты не знают, что стало причиной появления сыпи, сообщает Уahoo.com.

Эксперты из Квинсленда изучили снимки и точную причину явления назвать не смогли. Но, по одной из версий, наиболее вероятными виновниками могут быть песчаные мухи. Это - разновидность кусачей мошки.

"Это типичная реакция - не замечать укусов, но получать отсроченную зудящую локализованную реакцию", - отметили ученые.

Песчаные мухи настолько малы, что часто остаются незамеченными. Это - самые маленькие из кровососущих мух, обитающих по всей Австралии. Они кусают любую открытую кожу.

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