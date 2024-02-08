В список опасных цветов неожиданно попал и ландыш

Растения, которые ценят за красоту и аромат, могут быть очень опасными. В их числе - так называемая дьявольская трава или дурман.
Это дикое растение может быть смертельным, пишет Уahoo.com. Такую же опасность представляют и ландыши.
"Это растение с его нежными характерными белыми колокольчиками и приятным ароматом символизирует не только возвращение весны, но и серьезную и неизвестную опасность", - говорится в сообщении.
Это связано с тем, что цветок содержит сердечные сапонины и гликозиды - такие как конвалларин и конваллатоксин.
Они представляют собой кардиотонические соединения, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и вызывают серьезные сердечные аритмии.
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