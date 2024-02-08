В список опасных цветов неожиданно попал и ландыш

Растения, которые ценят за красоту и аромат, могут быть очень опасными. В их числе - так называемая дьявольская трава или дурман.

Это дикое растение может быть смертельным, пишет Уahoo.com. Такую же опасность представляют и ландыши.

"Это растение с его нежными характерными белыми колокольчиками и приятным ароматом символизирует не только возвращение весны, но и серьезную и неизвестную опасность", - говорится в сообщении.