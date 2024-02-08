Ученые заявляют, что города могут тонуть под собственным весом

11:20 2024-02-08
Ученые заявляют, что города могут тонуть под собственным весом

Новое исследование говорит: города стали очень большими и многолюдными и они постепенно разрушаются под собственным весом и уходят под землю.

Исследователи рассмотрели Сан-Франциско в качестве примера и обнаружили, что город уже просел на 8 сантиметров (или 3,1 дюйма) - что, по их мнению, происходит и в других городах.

Это открытие вызывает особую озабоченность, поскольку города (особенно прибрежные) уже подвержены повышению уровня моря из-за изменения климата.

Уровень моря уже поднялся на 21–24 сантиметра с 1880 года, и этот показатель ускоряется, увеличивая риск наводнений, экстремальных погодных явлений и прибрежной эрозии.

В то же время неуклонная миграция населения Земли из сельских в городские центры происходит практически во всех частях мира.

В настоящее время около 50% населения Земли живет в городах, а к 2050 году, по прогнозам, это число вырастет до 70%, по данным ООН.

Наряду с людьми урбанизация вызвала перераспределение масс в концентрированные районы. Другими словами, города постоянно становятся тяжелее, и не только из-за переезда в них людей.

Почти все необходимое для поддержания населения города должно быть завезено извне.

Глобальная сеть поставщиков доставляет продукты питания, топливо, воду, автомобили, общественный транспорт, тротуары, трубы, бетон и сталь с больших расстояний.

Каждый мыслимый объект, который нужен или нужен людям, помещается и хранится на относительно небольших площадях.

Исследователи задавались вопросом, не окажет ли весь этот концентрированный вес какое-то влияние. И вот, оно есть.

В исследовании не учитывался вес вещей за пределами зданий, таких как транспортная инфраструктура, автомобили или люди.

Это означает, что город мог затонуть более чем на 80 миллиметров.

Для исследователя это явный признак того, что такой же тип погружения может происходить и в других частях мира, в зависимости от географии каждого города.

Светлана Игнатьева
13:45

Светлана Игнатьева

Михаил Фридман выиграл суд у домработницы, которой не смог выплатить декретные из-за санкций

Михаил Фридман выиграл суд у домработницы, которой не смог выплатить декретные из-за санкций

Женщина обвинила бизнесмена в незаконном увольнении из-за беременности, нарушении условий контракта и дискриминации по половому признаку.
Светлана Игнатьева
13:32

Светлана Игнатьева

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Тяжелое состояние испанца вызвала патогенная бактерия Pasteurella multocida, попавшая в организм из слюны собаки, когда та его лизнула.
Светлана Игнатьева
13:20

Светлана Игнатьева

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Музыкальный критик назвал передачу ярким, интересным и необычным проектом с яркими участниками и костюмами.
Светлана Игнатьева
13:08

Светлана Игнатьева

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Певец также потребовал смены названия заведения, и это решение суда уже выполнено.
Марина Смирнова
12:22

Марина Смирнова

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Благодаря сложному химическому процессу специалисты смогли создать универсальные клетки-киборги.
Марина Смирнова
12:15

Марина Смирнова

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Неолитические дольмены и курганы центральной и западной Франции давно известны, но судьба их создателей оставалась загадкой.
Марина Смирнова
12:14

Марина Смирнова

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Сочная, полезная, при этом низкокалорийная - и это лишь несколько причин полюбить клубнику.
article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.

article_image 06:30

Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

За нарушение такого правила отдыхающим в этой стране придется заплатить штраф в размере 100 - 150 евро.

article_image 06:29

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.