От каких пищевых привычек лучше отказаться: мнение экспертов

Быстро едите и плохо пережевываете: Это приводит к ухудшению и замедлению процесса пищеварения и вздутию.
Часто перекусываете: Это приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому достаточно 2 перекусов на день.
Едите много сахара: Многие сахара и простые углеводы истощают поджелудочную железу.
Избыток глютена в рационе: Это нарушает состав кишечной микробиоты.
Лучше ограничиться 1-2 небольшими кусками цельнозернового хлеба в день.
Употребляете много жаренного: Такая пища содержит корочку, которая является мощным канцерогеном.
Большие порции: Они чреваты растяжением желудка, перегрузкой ЖКТ.
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