От каких пищевых привычек лучше отказаться: мнение экспертов

11:39 2024-02-08
От каких пищевых привычек лучше отказаться: мнение экспертов

Во многих случаях пищевые привычки определяют не только самочувствие и внешность человека, но и его поведение.

Быстро едите и плохо пережевываете: Это приводит к ухудшению и замедлению процесса пищеварения и вздутию.

Часто перекусываете: Это приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому достаточно 2 перекусов на день.

Едите много сахара: Многие сахара и простые углеводы истощают поджелудочную железу. 

Избыток глютена в рационе: Это нарушает состав кишечной микробиоты.

Лучше ограничиться 1-2 небольшими кусками цельнозернового хлеба в день.

Употребляете много жаренного: Такая пища содержит корочку, которая является мощным канцерогеном. 

Большие порции: Они чреваты растяжением желудка, перегрузкой ЖКТ.

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