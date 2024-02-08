В Париже утроили стоимость парковки внедорожников, мэры глубинки ответили тем же

В Париже одобрили предложение мэра города Анны Идальго в три раза повысить стоимость парковки для внедорожников. При этом в голосовании приняли участие лишь 5,68 процента избирателей, сообщает Уahoo.com.

Пользователи автомобиля весом более 1,6 тонны (или 2 тонны для электромобиля) будут платить 18 евро в час за парковку в центре Парижа и 12 евро - в отдаленных районах.

Мэры некоторых небольших муниципалитетов решили дать свой ответ. Например, Уго Планше, глава Сен-Эньян-Ле-Жайяра, также решил проявить свою власть и заставить муниципальных советников столицы платить больше, если те будут парковаться в его деревне.

Парижанам здесь также придется заплатить 18 евро за час парковки.

Но мэр Луары пошел еще дальше и объявил о намерении обложить налогом велосипеды весом более 10 килограммов. На последние будет действовать специальная цена.

"С 29 февраля каждого високосного года стоимость парковки для этих велосипедов будет увеличиваться втрое", - заявил мэр.