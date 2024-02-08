Опытные рыбаки назвали запахи, которые привлекают рыбу

Узнайте про ароматы, которые обычно привлекают рыбу:
аир - карп, линь, белый амур, красноперка;
анис - плотва, карась, лещ, уклейка;
банан - карп;
ваниль - карп, карась, лещ, густера, язь, плотва;
гвоздика - карп, лещ, плотва, уклейка и сазан;
карамель - линь, карась, лещ, плотва;
клубника - карп;
кокос - лещ, густера, плотва, линь, карась, карп;
кориандр - плотва, лещ, линь;
корица - лещ, густера, карась, сазан;
мед - карп, карась, линь;
пажитник - плотва, лещ, уклейка, линь, карась;
патока - лещ, карась, сазан;
тмин - плотва, лещ;
тутти-фрутти - карп, линь;
фенхель - плотва, уклейка;
чеснок - лещ, плотва, карась;
шафран - карп, линь, белый амур.
Очевидно, что одних запахов недостаточно - нужно знать, как и когда использовать приготовленную прикормку, но это основа, с которой должен начинать каждый рыболов.
Ароматизаторы добавляются к основе прикормки, приготовленной самостоятельно или купленной в магазине.
Если мы сопоставим предпочтения рыб и добавим нужный аромат в прикормку, успешная рыбалка нам гарантирована.