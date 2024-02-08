Опытные рыбаки назвали запахи, которые привлекают рыбу

11:45 2024-02-08
Опытные рыбаки назвали запахи, которые привлекают рыбу

Чтобы увеличить свои уловы, рыболовы проводят эксперименты, добавляя ароматизирующие вещества в прикормки.

Узнайте про ароматы, которые обычно привлекают рыбу:

аир - карп, линь, белый амур, красноперка;

анис - плотва, карась, лещ, уклейка;

банан - карп;

ваниль - карп, карась, лещ, густера, язь, плотва;

гвоздика - карп, лещ, плотва, уклейка и сазан;

карамель - линь, карась, лещ, плотва;

клубника - карп;

кокос - лещ, густера, плотва, линь, карась, карп;

кориандр - плотва, лещ, линь;

корица - лещ, густера, карась, сазан;

мед - карп, карась, линь;

пажитник - плотва, лещ, уклейка, линь, карась;

патока - лещ, карась, сазан;

тмин - плотва, лещ;

тутти-фрутти - карп, линь;

фенхель - плотва, уклейка;

чеснок - лещ, плотва, карась;

шафран - карп, линь, белый амур.

Очевидно, что одних запахов недостаточно - нужно знать, как и когда использовать приготовленную прикормку, но это основа, с которой должен начинать каждый рыболов.

Ароматизаторы добавляются к основе прикормки, приготовленной самостоятельно или купленной в магазине.

Если мы сопоставим предпочтения рыб и добавим нужный аромат в прикормку, успешная рыбалка нам гарантирована.

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