Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Житель штата Западная Вирджиния Зэн Уайт из США отметил свой 100-летний юбилей в ресторане «Макдоналдс», сообщает Business Insider.
Мужчина родился в 1924-м году, служил в армии в годы Второй мировой войны, занимаясь ремонтом радаров. А уже на пенсии вступил в клуб ROMEO, в названии которого зашифровано выражение «Пенсионеры, обедающие в ресторане».
Долгожитель и его друзья в течение 36 лет каждое утро завтракали в «Макдоналдс», не пропуская ни одного дня.
Уайт признался, что секрета долгожительства у него нет. Но и в почтенном возрасте он не хочет отказываться от фастфуда.
«Я ходил сюда 36 лет. Не прекращать же это теперь»,- так объяснил свою позицию мужчина.
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