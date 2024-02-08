Столетний американец заявил, что ежедневно завтракал в «Макдоналдс» в течение 36 лет

Житель штата Западная Вирджиния Зэн Уайт из США отметил свой 100-летний юбилей в ресторане «Макдоналдс», сообщает Business Insider.

Мужчина родился в 1924-м году, служил в армии в годы Второй мировой войны, занимаясь ремонтом радаров. А уже на пенсии вступил в клуб ROMEO, в названии которого зашифровано выражение «Пенсионеры, обедающие в ресторане».

Долгожитель и его друзья в течение 36 лет каждое утро завтракали в «Макдоналдс», не пропуская ни одного дня.

Уайт признался, что секрета долгожительства у него нет. Но и в почтенном возрасте он не хочет отказываться от фастфуда.

«Я ходил сюда 36 лет. Не прекращать же это теперь»,- так объяснил свою позицию мужчина.