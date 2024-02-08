Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Многие скажут, что нереально собирать клубнику вёдрами, но некоторые дачники собирают большие урожаи в течении всего сезона. Все мы знаем, что клубника самая вкусная, но самая привередливая ягода.

Уход за клубникой весной считается наиболее трудоёмким, но если всё сделать правильно и грамотно весной, то тогда урожай обеспечен.

Важным условием для хорошего роста клубники является правильный выбор места посадки.

Оно должно быть защищенное от холодных ветров, а зимой на этом месте должен оставаться достаточный слой снега, это позволит защитить кустики от вымерзания.

Также место должно быть солнечным, это позволит выращивать более крупные ягоды, которые будут слаще.

Не стоит высаживать кусты очень близко друг от друга, иначе ягоды уродятся мелкими.

Чтобы растение хорошо росло и развивалось, отлично плодоносило, нужен уход.

Но ничего особенного делать не нужно: понадобятся полив, рыхление, подкормка, полив, мульчирование и обрезка.

Когда кустики оттают, нужно обрезать сухие, повреждённые листья, удалить вымерзшие кусты.

Если вы мульчировали, то нужно убрать старую мульчу.

Потом прорыхлить почву или убрать верхний слой примерно в 3 см, чтобы избавиться от насекомых вредителей, личинок, которые зимуют в почве.

Надо также замульчировать почву вокруг кустов клубники, мульча препятствует высыханию влаги и вырастанию сорняков, и ягоды не будут соприкасаться с почвой.

Следует подкормить ягодник куриным помётом, для этого берём 1 часть помёта и разводим в 20 литрах воды.

Можно подкормить нитроаммофоской 1 столовая ложка на 10 литров воды, поливаем под корень.

Делаем внекорневую подкормку: 2 гр марганцовки и 2 гр борной кислоты на 10 литров воды проводим опрыскивание кустов.