Весенние меры для получения крупного урожая клубники

12:14 2024-02-08
Весенние меры для получения крупного урожая клубники

Сочная, полезная, при этом низкокалорийная - и это лишь несколько причин полюбить клубнику.

Многие скажут, что нереально собирать клубнику вёдрами, но некоторые дачники собирают большие урожаи в течении всего сезона. Все мы знаем, что клубника самая вкусная, но самая привередливая ягода.

Уход за клубникой весной считается наиболее трудоёмким, но если всё сделать правильно и грамотно весной, то тогда урожай обеспечен.

Важным условием для хорошего роста клубники является правильный выбор места посадки.

Оно должно быть защищенное от холодных ветров, а зимой на этом месте должен оставаться достаточный слой снега, это позволит защитить кустики от вымерзания.

Также место должно быть солнечным, это позволит выращивать более крупные ягоды, которые будут слаще.

Не стоит высаживать кусты очень близко друг от друга, иначе ягоды уродятся мелкими.

Чтобы растение хорошо росло и развивалось, отлично плодоносило, нужен уход.

Но ничего особенного делать не нужно: понадобятся полив, рыхление, подкормка, полив, мульчирование и обрезка.

Когда кустики оттают, нужно обрезать сухие, повреждённые листья, удалить вымерзшие кусты.

Если вы мульчировали, то нужно убрать старую мульчу.

Потом прорыхлить почву или убрать верхний слой примерно в 3 см, чтобы избавиться от насекомых вредителей, личинок, которые зимуют в почве.

Надо также замульчировать почву вокруг кустов клубники, мульча препятствует высыханию влаги и вырастанию сорняков, и ягоды не будут соприкасаться с почвой.

Следует подкормить ягодник куриным помётом, для этого берём 1 часть помёта и разводим в 20 литрах воды.

Можно подкормить нитроаммофоской 1 столовая ложка на 10 литров воды, поливаем под корень.

Делаем внекорневую подкормку: 2 гр марганцовки и 2 гр борной кислоты на 10 литров воды проводим опрыскивание кустов.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:45

Светлана Игнатьева

Михаил Фридман выиграл суд у домработницы, которой не смог выплатить декретные из-за санкций

Михаил Фридман выиграл суд у домработницы, которой не смог выплатить декретные из-за санкций

Женщина обвинила бизнесмена в незаконном увольнении из-за беременности, нарушении условий контракта и дискриминации по половому признаку.
Светлана Игнатьева
13:32

Светлана Игнатьева

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Тяжелое состояние испанца вызвала патогенная бактерия Pasteurella multocida, попавшая в организм из слюны собаки, когда та его лизнула.
Светлана Игнатьева
13:20

Светлана Игнатьева

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Критик Сергей Соседов хочет заменить Киркорова в шоу «Маска»

Музыкальный критик назвал передачу ярким, интересным и необычным проектом с яркими участниками и костюмами.
Светлана Игнатьева
13:08

Светлана Игнатьева

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Певец также потребовал смены названия заведения, и это решение суда уже выполнено.
Марина Смирнова
12:22

Марина Смирнова

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Благодаря сложному химическому процессу специалисты смогли создать универсальные клетки-киборги.
Марина Смирнова
12:15

Марина Смирнова

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Неолитические дольмены и курганы центральной и западной Франции давно известны, но судьба их создателей оставалась загадкой.
article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.

article_image 06:30

Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

За нарушение такого правила отдыхающим в этой стране придется заплатить штраф в размере 100 - 150 евро.

article_image 06:29

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.