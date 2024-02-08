Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

12:15 2024-02-08
Археологи отыскали во Франции поселение возрастом в 6 тыс. лет

Неолитические дольмены и курганы центральной и западной Франции давно известны, но судьба их создателей оставалась загадкой.

Во время аэрофотосъемки территории возле деревни Le Peu в департаменте Новая Аквитания исследователи обнаружили свидетельства раннего поселения, сообщает Heritage daily.

Научная статья с результатами исследования вышла в Antiquity.

Во время раскопок был обнаружен частокол, окружающий несколько деревянных построек.

Они были возведены в пятом тысячелетии до нашей эры, что делает деревянные постройки древнейшими, относящимися к эпохе строителей мегалитических сооружений.

Археологи обнаружили три жилых дома, каждый около 13 метров в длину.

Строения были сгруппированных на вершине небольшого холма, возвышающегося над мегалитическим кладбищем Туссон.

Анализ палеопочв, извлеченных из этого места, позволяет предположить, что постройки располагались на мысе, окаймленном болотом.

Эти естественные защитные сооружения были дополнительно укреплены частоколом из рва с двумя монументальными сооружениями, охранявшими вход в ограду.

«Объект свидетельствует о существовании уникальных монументальных строений, вероятно, оборонительных. Это свидетельствует о росте социальной напряженности в эпоху неолита», — сказал доктор Винсент Ар из Французского национального центра научных исследований.

Все здания здесь были уничтожены пожаром около 4400 г. до н.э.

Это позволяет предположить, что оборона деревушки была недостаточной для защиты жителей во время конфликта.

Однако такое разрушение помогло сохранить археологический памятник.

Ученые планируют продолжить исследование этого места, чтобы пролить свет на жизнь людей, известных только по их памятникам мертвым.

Результаты уже показывают, что их поселения имели монументальные масштабы.

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