Полуживые бактерии-киборги - новая разработка биоинженеров

Новые клетки обладают многими характеристиками живых клеток, но лишены способности делиться и расти, сообщают в Калифорнийском университете Дэвиса (США).

Они представляют собой что-то среднее между живой и неживой природой, говорят создатели. Результаты опубликованы в Advanced science.

Чтобы искусственные клетки были полезными, их нужно тщательно контролировать, а это не так просто, если они размножаются, как настоящие.

Эти клетки-киборги могут применяться в самых разных областях: от улучшения лечения таких болезней, как рак, до очистки разных сред от загрязнений с помощью целенаправленных химических реакций.

«Клетки-киборги программируемы, не делятся, сохраняют основные клеточные функции, но приобретают новые способности», — говорит биомедицинский инженер Чименг Тан.

В настоящее время клеточная инженерия основана на двух ключевых подходах: генетическом ремоделировании существующих клеток для придания им новых функций (более гибких, но способных к воспроизведению) и создании синтетических клеток с нуля (которые не могут воспроизводиться, но имеют ограниченные биологические функции).

Эти клетки-киборги — результат новой, третьей стратегии. В качестве основы исследователи взяли бактериальные клетки и добавили в них элементы из искусственного полимера.

Оказавшись внутри клетки, полимер подвергался воздействию ультрафиолетового света, чтобы встроить его в гидрогелевую матрицу путем сшивания, имитирующего естественный процесс.

Несмотря на то, что они способны поддерживать большую часть нормальных биологических функций, эти клетки-киборги оказались более устойчивыми к стрессовым факторам, таким как высокий pH и воздействие антибиотиков.

Новые клетки сохраняют клеточный метаболизм, подвижность, синтез белка и совместимость с генетическими цепями.

Они способны проникать в раковые клетки — однажды их можно будет использовать для доставки лекарств. Но пока неясно, что именно мешает репликации клеток — это еще предстоит выяснить.