Любимая чихуахуа заразила 71-летнего испанца тяжелой болезнью, он чуть не умер

Редкой бактерией, вызвавшей пневмонию и сепсис, «наградила» хозяина в Испании его собачка, сообщает журнал Respiratory Medicine Case Reports.

Врачи больницы острова Ла Гомера на Канарских островах не назвали имя 71-летнего пациента, который попал в больницу с жалобами на одышку, диарею, кашель, высокую температуру, озноб и слабость.

Ранее мужчина чувствовал себя хорошо, несмотря на диабет 2-го типа, гипертонию, а также обструктивную болезнь легких. Он жил в маленьком городке с женой и маленькой чихуахуа.

Анализ крови, уточняют медики, показал высокий уровень воспаления и нарушение работы почек. А рентген - выявил плотное затемнение в правом легком. Мужчине поставили диагноз «бактериальная пневмония, осложненная септическим шоком».

Медики уточнили, что тяжелое состояние испанца вызвала патогенная бактерия Pasteurella multocida, которой люди заражаются от домашних животных и птиц. Врачи предположили, что бактерия попала в организм больного из слюны собаки, когда та его лизнула.