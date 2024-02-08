Михаил Фридман выиграл суд у домработницы, которой не смог выплатить декретные из-за санкций

13:45 2024-02-08
Михаил Фридман выиграл суд у домработницы, которой не смог выплатить декретные из-за санкций

Женщина обвинила бизнесмена в незаконном увольнении из-за беременности, нарушении условий контракта и дискриминации по половому признаку.

Российский олигарх Михаил Фридман, много лет проживающий в Великобритании, выиграл суд против своей домработницы. Женщина подала в суд на бизнесмена за то, что, оказавшись под санкциями, тот не выплатил ей декретные, сообщает Сплетник.ру.

Доминика Козлик работала на Михаила Фридмана с 2015 года и в 2021 году ушла в декрет. В 2022 году даму уволили и она не смогла получить положенные ей выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов, так как Фридман попал под западные санкции.

Ранее, в октябре 2023 года Высокий суд Лондона отказал в иске бизнесмену, просившему снять запрет на оплату расходов из замороженных средств на обслуживание его особняка и выплату работникам.

Домработница подала в суд на Фридмана, обвинив его в незаконном увольнении из-за беременности, нарушении условий контракта и дискриминации по половому признаку.

Но суд постановил, что Доминика Козлик оказалась "жертвой процесса", и Фридман не мог выплатить ей декретные, при этом не совершая "уголовного преступления".

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