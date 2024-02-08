Огородники рассказали, как защитить деревья и кустарники от грызунов

13:56 2024-02-08
Огородники рассказали, как защитить деревья и кустарники от грызунов

Если на стволах остались раны, обязательно обмотайте их тканью, защитите растение от морозов.

Если раны небольшие, то можно нанести лечебные повязки. Это хорошая защита до момента образования новой коры.

Схема лечения такая: обработать рану 3% раствором медного купороса, стимулятором роста и фунгицидом.

Затем это место накрыть садовым варом или замазкой для деревьев с дезинфицирующими и заживляющими свойствами. Сверху защитить от грызунов.

Заменить садовый вар можно болтушкой из глины и навоза (6:4). Массу развести как густую сметану, нанести на рану толщиной 3 см, сверху забинтовать.

Пересадка кожи после грызунов:

Пересадка коры (кожи дерева), на тех участках, где ее совсем нет, процесс сложный.

Для этой процедуры необходимо ее снять со здоровых веток и размером на 5 см больше чем рана. Заплатку накладывают на участок и плотно заматывают изолентой или пленкой.

Такие деревья надо хорошо подкармливать и поливать. Осенью все должно залечиться.

При сильных повреждениях деревьев от мышей:

Если деревья повреждены сильно, то прибегайте к кардинальным мерам, не всегда, но возможно удастся спасти.

Если дереву более 5 лет, то можно спилить под самой нижней почкой. Полученный пенёк обработать садовым варом для остановки роста.

Вскоре начнут развиваться новые побеги. Этот способ поможет восстановить растение, но придется ждать годы.

Что делать если мыши погрызли корни:

Труднее всего спасать растения, если грызуны погрызли корни. Весной надо оголить корни.

Обработать фунгицидами + стимуляторами роста. Добавить немного золы, суперфосфат, и плотно утрамбовать. Обрезать крону.

Скелетных веток должно быть столько же, сколько здоровых корней. Установите опоры и добейтесь равновесия. Только так удастся спасти дерево.

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