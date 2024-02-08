Мясо индейки: полезные свойства продукта

Рассказываем, как экзотика превратилась в обыденность.

Первых таких птиц завезли в Европу из Нового Света ещё в XVI веке, дав им прозвище "индийские павлины" – всё из-за родства с хвостатыми красавцами.

Среди ценителей индеек тогда были в основном знатные особы, которые приобретали птиц для украшения своих садов.

Почитали их и художники. Косимо Ди Медичи, владелец шерстопрядильных фабрик и меценат, в 1430 годы открыл мастерскую по вышивке гобеленов, и на одном из созданных там полотен была вышита именно индейка.

А вот что писал посланник герцога Урбинского, одной из видных фигур эпохи итальянского Ренессанса, в сентябре 1531 года:

Зная, как ваша светлость любит новых животных, несколько месяцев назад я молил кардинала Сальвиати, у которого в хозяйстве есть несколько индийских павлинов – птиц невероятных и странных, каких не смог придумать и художник – дать мне пару птиц для разведения, поскольку они несут яйца каждый день.

К нам мода на индейку пришла, конечно, из США. Только во время Дня Благодарения американцы съедают 46 миллионов этих птичек.

В честь праздника принято запекать индейку целиком. У нас в стране такое, прямо скажем, не происходит на каждом шагу, но вот в Ростове-на-Дону, например, несколько лет подряд отмечался День индейки.

В её честь не только проводили развлекательные мероприятия, но и ставили кулинарные рекорды – однажды даже приготовили шашлык из целых 55 птиц!

Индейка или курица: что полезнее?

С точки зрения диетологии, безусловно, выигрывает индейка. В ней высокое содержание белка: 26 граммов на 100 граммов продукта.

Кальция в 3 раза больше, чем в курице, железа – как в говядине, фосфора – почти как в рыбе.

Плюс высокое содержание магния, необходимого для мышц, достаточное количество витамина A, витамины группы В (В3, В6 и В12) и пониженное содержание жира.

А ещё аминокислотный состав у индюшатины такой, что позволяет организму легче её усваивать.

Впрочем, это мясо избавит от тяжести не только живот, но и кошелёк: цены на индейку, конечно, гораздо выше, чем на курицу.

Так что полностью заменять один продукт другим мы точно не посоветуем.